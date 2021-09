Neznáma látka sfarbila 800-metrový úsek potoka v Košeckom Podhradí

Košecké Podhradie 21. septembra (TASR) – Sedem profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom a Trenčína zasahovalo v pondelok podvečer v obci Košecké Podhradie – časť Kopec v Ilavskom okrese. Do miestneho potoka unikla neznáma látka, ktorá časť potoka sfarbila na modro.



„Na modro zafarbený úsek potoka mal asi 800 metrov. Hasiči umiestnili na hladinu tri kusy sorbčných hadov a pri postupnom prieskume identifikovali miesto, odkiaľ sa neznáma látka dostala do potoka. Následne sa v súčinnosti s príslušníkmi polície skontaktovali s osobou, ktorá s látkou manipulovala,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



Ako dodal, hasiči zasahujúci v ochranných protichemických oblekoch vykonali kontrolné merania a odber vzoriek neznámej látky, ktorú uskladnili do špeciálnej nádoby a následne odovzdali príslušníkom polície. Tí ju previezli na laboratórnu analýzu.