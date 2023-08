Na Pohroní vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Žiar nad Hronom 25. augusta (TASR) - V okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica platí od piatkového rána čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhlásilo ho Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiari nad Hronom s platnosťou do odvolania.



Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru bolo v okresoch na Pohroní vyhlásené pre lesné pozemky a ich ochranné pásmo, v tomto čase je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety či používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty a spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.



Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia. Existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody musia tiež udržiavať v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.



"OR HaZZ v Žiari nad Hronom upozorňuje, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov," uviedli hasiči s tým, že voči porušovateľom budú vyvodzovať postih v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi.



Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v Banskobystrickom kraji v uplynulých dňoch vyhlásili i ďalšie OR HaZZ. Od utorka (22. 8.) platí pre okres Krupina, od stredy (23. 8.) pre okresy Brezno a Banská Bystrica.