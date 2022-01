V Hronskej Breznici popri práci s pandémiou zveľaďovali aj obec

Hronská Breznica 24. januára (TASR) – Nielen bežnú agendu verejnej správy či údržbu verejných priestranstiev, ale aj množstvo práce súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu vykonávali v uplynulých dvoch rokoch v obci Hronská Breznica v okrese Zvolen.



„Každý týždeň od novembra 2020 do konca apríla 2021 sme pravidelne raz za týždeň testovali obyvateľov na ochorenie COVID-19,“ uviedol pre TASR starosta Igor Kanda. Od júna 2020 do marca 2021 sme pracovali aj na sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Okrem toho sme ešte vo februári 2020 zrealizovali rekonštrukciu požiarnej zbrojnice,“ pripomenul.



Povinnosti samospráve pribudli aj tým, že od roku 2019 vykonáva ako právnická osoba funkciu predsedu výboru urbárskej a pasienkovej spoločnosti a vybavuje s tým spojenú agendu.



Vlani v obci s asi 260 obyvateľmi rozšírili verejné osvetlenie, zakúpili mulčovač, rozšili komponenty na detskom ihrisku, vymenili strešnú krytinu na novej požiarnej zbrojnici. Opravili tiež dažďovú kanalizáciu a odvodnili miestne komunikácie. „Tento rok počítame s opravou miestnych komunikácií a úpravou priestorov pred obecným úradom,“ doplnil starosta.



Obec má podľa neho vydané aj právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. „Doposiaľ sa nám tento zámer nepodarilo zrealizovať, a to pre nedostatok financií, keďže náklady sú vyčíslené až na 800.000 eur,“ dodal.