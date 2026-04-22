Streda 22. apríl 2026
Heliport v Starom Smokovci má po úprave lepšiu obslužnosť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Ministerstvo má v pláne v súvislosti s HZS pozrieť sa aj na ďalšie heliporty na Slovensku.

Autor TASR
Vysoké Tatry 22. apríla (TASR) - Heliport v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách upravili s cieľom zlepšiť jeho obslužnosť najmä pre zásahy Horskej záchrannej služby (HZS). Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská potvrdila, že majú v pláne riešiť aj samotné oblastné stredisko, ktoré už dlhodobo nie je vo vyhovujúcich priestoroch.

„Mali sme informáciu od profesionálov a tých, ktorí heliport využívajú, že nie sú na ňom úplne najlepšie podmienky na to, aby tam pristával vrtuľník a tak ďalej. Preto sme sa rozhodli celú plochu prispôsobiť a urobiť tak, aby tam v konečnom dôsledku mohli naraz pristávať dva vrtuľníky, uskutočnili sa tam kompletné zemné práce, spevnené plochy, prístrešky pre psíkov a tak isto pre techniku, ktorú je možné ihneď nasadiť v prípade potreby. Je to veľký priestor určený aj pre kynológov,“ priblížila štátna tajomníčka.

Dodala, že ministerstvo má v pláne v súvislosti s HZS pozrieť sa aj na ďalšie heliporty na Slovensku. „Postupujeme tak, aby aj samotné oblastné strediská z hľadiska konkrétnych výjazdov boli prispôsobené modernej dobe, a aby sa tak aj rekonštruovali a budovali,“ objasnila Kurilovská. V súvislosti s oblastným strediskom HZS v Starom Smokovci uviedla, že už majú pripravené náčrty. Všetko je však podľa nej otázkou peňazí. Jednou z možností je vybudovať nové centrum práve v lokalite existujúceho heliportu.
