Heľpa sa chystá na Horehronské dni spevu a tanca

Heľpa 18. júna (TASR) - O týždeň bude žiť horehronská obec Heľpa jedným z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, ktorý odštartuje tohtoročnú sezónu týchto podujatí v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Horehronské dni spevu a tanca sa konajú 23. až 25. júna a prípravy na ich 57. ročník sú v dedine s 2460 obyvateľmi v plnom prúde.



"Festivalom žije celá obec. Obyvatelia si upravujú nádvoria, pripravujú výzdobu do okien a my zasa amfiteáter, aby bolo všetko v poriadku. Vynovili sme javisko, upravili hľadisko, takže verím, že návštevníci prídu v čo najväčšom počte. Dúfam, že ochutnajú aj našu tradičnú kuchyňu," konštatoval pre TASR starosta Heľpy Miroslav Lilko. Tou sú heľpianske guľky, graple, kapustníky, v ich reči kapusťaniky, prekladance s klobásou, myši či pirohy s bryndzou.



Na festivale vystúpi okolo tisíc účinkujúcich a vychádzajúc z minulých ročníkov sa očakáva zhruba 5000 návštevníkov. Podľa starostu každoročne býva s ubytovaním problém, keďže hotely či penzióny v Heľpe a v susedných dedinách sú už rok dopredu rezervované. Obec preto do budúcna počíta s vybudovaním stanového mestečka priamo v areáli amfiteátra. Plánuje odkúpiť pozemky pod ním a urobiť toalety i sprchy. "Plány máme veľké, len financie obmedzené," poznamenal Lilko s tým, že investovať treba aj do strechy amfiteátra a rozšírenia hľadiska.



Návštevníci festivalu budú môcť zaparkovať na dvoch záchytných parkoviskách, pod starou farou a na ihrisku, kde bude zabezpečená aj kyvadlová doprava. BBSK v dňoch konania festivalu tiež posilní denné i nočné autobusové spoje - smery Brezno, Revúca, Poprad. Podrobnejšie informácie sú vo festivalom cestovnom poriadku zverejnenom na sociálnej sieti.



Organizátormi podujatia sú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, obec, BBSK, Horehronské múzeum Brezno a ďalší. Hlavným finančným partnerom je Fond na podporu umenia. Náklady na organizáciu festivalu sa pohybujú okolo 80.000 eur.