Herci Spišského divadla navštívili Auschwitz

Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Spišské divadlo (SD) aktuálne finišuje s prípravou hudobnej drámy Metropolka, ktorá divákom prinesie životné príbehy obetí totalitných režimov. Aj to bol dôvod, prečo sa členovia umeleckého súboru nedávno vybrali na študijnú cestu do poľského Auschwitz-Birkenau. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková. Premiéra novej inscenácie je naplánovaná na 2. mája. Dva dni predtým chystajú divadelníci aj verejnú „generálku“.



Členovia súboru prešli so slovenským sprievodcom celý tábor. „Je to miesto, kam nepatrí plač ani dojatie. Cítite váhu histórie a miesta, tichú konečnú hrôzu, zúfalstvo nalepené na stenách, zavesené vo vzduchu. Aj keď ste v bezpečí ‚múzea‘, negatívnu energiu miesta a pach smrti nezmyje žiadna dezinfekcia. To som cítil a videl na tvárach ostatných,“ hovorí o svojich pocitoch režisér inscenácie a umelecký šéf divadla Viktor Kollár.



Emócie divadelníkov sa premietnu aj v pripravovanom kabarete o našej histórii nazvanom Metropolka. Ten približuje totality 20. storočia, pričom sa sústreďuje na tri „ostrovy slobody“ - multifunkčný kultúrny priestor Metropolka, zberný tábor v Novákoch a kabaret Tatra revue. Príbeh inšpirovaný skutočnými osudmi obetí vznikal v Spišskom divadle dva roky. Je to podľa Kollára náročná téma, ktorá si však rozhodne zaslúži pozornosť.



Pod textami je podpísaný kolektív autorov. „Silnou zložkou bude hudba z pera Mila Kráľa a Tomáša Cvengroša. Súčasťou predstavenia je päťčlenná kapela Hydropati, ktorá bude celý čas na pódiu. Ústrednou postavou drámy je slovenská herečka Dalma Holanová Špitzerová a jej manžel Juraj Špitzer, ktorých stvárnia Kristína Kotarbová a Filip Brišák. V ich staršom veku sa úloh zhostia Mária Brozmanová a Milo Kráľ,“ doplnila Fitzeková. V hre sa predstavia aj ďalší herci SD. Jedným z hlavných partnerov projektu je aj Fond na podporu umenia.



V aktuálnej 34. divadelnej sezóne divadlo prinieslo zatiaľ dve premiéry - inscenáciu My a tí druhí a rozprávku Mimi a Líza.