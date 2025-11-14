< sekcia Regióny
Herec Adam Matejka bude pochovaný v panteóne osobností mesta
Filmový a divadelný herec Adam Matejka sa objavil vo filmoch, ako Obchod na korze, Pole neorané, Posledná bosorka, Ľalie poľné, Pacho hybský zbojník, Nevera po slovensky či Noční jazdci.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. novembra (TASR) - Herec Adam Matejka nájde miesto posledného odpočinku v panteóne liptovskomikulášskych osobností na Vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši. Zomrel 21. apríla 1988. Pietna spomienka, v rámci ktorej uložia manželov Matejkovcov k významným osobnostiam mesta, sa uskutoční 21. novembra o 14.00 h. Samospráva o tom informovala na webe.
„Príďte si uctiť pamiatku nášho liptovskomikulášskeho rodáka - muža, ktorý z obuvníka vyrástol na obľúbeného filmového a divadelného herca, a zároveň si pripomeňte jeho životný príbeh i odkaz,“ uviedla samospráva.
Filmový a divadelný herec Adam Matejka sa objavil vo filmoch, ako Obchod na korze, Pole neorané, Posledná bosorka, Ľalie poľné, Pacho hybský zbojník, Nevera po slovensky či Noční jazdci.
Vrbický cintorín je miestom posledného odpočinku viacerých významných osobností, ako sú Michal Miloslav Hodža, Aurel Stodola, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, Mária Rázusová-Martáková, Miroslav Ksandr či Ivan Laučík.
„Príďte si uctiť pamiatku nášho liptovskomikulášskeho rodáka - muža, ktorý z obuvníka vyrástol na obľúbeného filmového a divadelného herca, a zároveň si pripomeňte jeho životný príbeh i odkaz,“ uviedla samospráva.
Filmový a divadelný herec Adam Matejka sa objavil vo filmoch, ako Obchod na korze, Pole neorané, Posledná bosorka, Ľalie poľné, Pacho hybský zbojník, Nevera po slovensky či Noční jazdci.
Vrbický cintorín je miestom posledného odpočinku viacerých významných osobností, ako sú Michal Miloslav Hodža, Aurel Stodola, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, Mária Rázusová-Martáková, Miroslav Ksandr či Ivan Laučík.