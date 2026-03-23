Heredoš kritizuje PAAS a diskrimináciu obyvateľov SR pred cudzincami
Nepáči sa mu, že cudzinci, respektíve Ukrajinci nemajú rovnaké podmienky v registrácii do tohto systému ako obyvatelia SR, ktorí nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Miroslav Heredoš kritizuje systém celomestskej parkovacej politiky (PAAS), ktorý podľa neho diskriminuje občanov SR v hlavnom meste. Nepáči sa mu, že cudzinci, respektíve Ukrajinci nemajú rovnaké podmienky v registrácii do tohto systému ako obyvatelia SR, ktorí nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt. Primátora Bratislavy Matúša Valla vyzýva na vysvetlenie i odstránenie diskriminácie. Hlavné mesto v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na platné všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je ľahko dohľadateľné. Rovnako tak pripomína, že na cudzincov, ktorí disponujú oficiálnou ID kartou, sa pozerá ako na rezidentov mesta.
„Mesto stanovilo, že parkovaciu kartu vydá len občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území mesta, v jednej z jeho mestských častí. Bez trvalého pobytu v Bratislave nie je možné registrovať sa v systéme PAAS a parkovať ako rezident mesta,“ konštatuje Heredoš.
Poukazuje na to, že kým Slováci na získanie parkovacej karty potrebujú v hlavnom meste trvalý pobyt, cudzincom, respektíve obyvateľom Ukrajiny s prechodným alebo tolerovaným pobytom na území hlavného mesta má stačiť nájomná zmluva, teda nepotrebujú mať v Bratislave trvalý pobyt. Tých je pritom, odvolávajúc sa na údaje ministerstva vnútra, viac ako 59.000.
Hovorí o „veľmi diskutabilnom“ spôsobe získavania možnosti na nárok parkovacieho miesta v systéme PAAS. Ten totiž nevzniká občanovi SR z iného regiónu Slovenska, ktorý musí splniť podmienky mesta, a to trvalý pobyt. A takisto miesta, ktoré získavajú cudzinci bez trvalého pobytu, následne chýbajú občanom mesta s trvalým pobytom. Mestská parkovacia politika totiž okrem iného neprináša podľa neho ani nové parkovacie miesta a reálne je miest na parkovanie v meste menej, ako pred zavedením PAAS.
Primátora vyzýva, aby vysvetlil, aké skutočnosti ho oprávňujú k takejto diskriminácii a aby predstavil VZN, v ktorom je takýto postup schválený mestským zastupiteľstvom. „Rovnako ho vyzývam, aby verejne vysvetlil, ako je možné, že v právnom štáte dochádza na území mesta k takémuto protiprávnemu stavu a otvorenej diskriminácii občanov Slovenskej republiky voči iným štátnym príslušníkom,“ odkazuje Heredoš domnievajúc sa, že môže dochádzať k možnému porušovaniu zákona, ktorý hovorí o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.
Hlavné mesto v reakcii pre TASR uviedlo, že pri poskytovaní rezidentských kariet postupuje len v zmysle schváleného VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. To podľa magistrátu jasne hovorí, že trvalým pobytom ako jednej z podmienok vydania rezidentskej karty sa rozumie „trvalý pobyt občana SR podľa osobitného predpisu, pobyt cudzinca na území SR podľa osobitného predpisu a pobyt členov diplomatickej misie a ich rodinných príslušníkov podľa osobitného predpisu“.
„Čiže áno, aj cudzinec, ktorý nemá ako získať trvalý pobyt občana SR, ale spĺňa podmienky stanovené zákonom o pobyte cudzincov a zároveň aj ďalšie podmienky stanovené VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, má nárok na vydanie rezidentskej parkovacej karty. Toto predsa nie je žiadnou novinkou,“ zdôraznil hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Pripomenul zároveň, že pre všetkých cudzincov, ktorí bývajú v Bratislave a majú oficiálny pobyt schválený príslušnými inštitúciami SR platí, že výnosy z ich dane z príjmov fyzických osôb, rovnako ako aj ostatných obyvateľov SR tvoria súčasť financovania samospráv. To znamená, že na všetkých cudzincov, ktorí disponujú oficiálnou ID kartou, sa pozerá ako na rezidentov mesta a platia pre nich rovnaké podmienky ako pre obyvateľov SR s trvalým pobytom v Bratislave, teda ekvivalent trvalého pobytu v zóne, vzťah k motorovému vozidlu, platná STK/EK vozidla, vzťah k nehnuteľnosti.
