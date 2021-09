V Hermanovciach otvorili novú materskú školu a jedáleň

Hermanovce 2. septembra (TASR) – Novú materskú školu, ako aj jedáleň s kompletne vybavenou kuchyňou otvorili vo štvrtok v obci Hermanovce v okrese Prešov. Projekt obec financovala z nenávratného finančného príspevku v rámci eurofondov, ako aj z vlastných zdrojov.



„Stará materská škola už hygienicky nevyhovovala a nie je to ani naša budova. Čo sa týka financovania, bolo to financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), kde nám bola poskytnutá suma približne 253.000 eur a 130.000 eur vlastné zdroje boli použité," uviedol pre TASR starosta Lukáš Grejták.



Projekt bol podľa jeho slov pripravovaný pred šiestimi rokmi. Nová materská škola momentálne kapacitne nepostačuje pre všetky deti.



„Zapojili sme sa teraz do ďalšej výzvy, kde by sme chceli ešte jednu materskú školu urobiť, aby sme mali potrebnú kapacitu pre všetky naše deti v obci," vysvetlil Grejták s tým, že celkovo majú v obci 62 detí a nová materská škola má kapacitu 36.



Súčasťou budovy materskej školy je nová jedáleň s kompletne vybavenou kuchyňou. Bude slúžiť aj pre stravovanie žiakov a zamestnancov základnej školy.



Samotná výstavba budovy trvala rok a realizovala ju spoločnosť EURO-BAU, s.r.o., ktorá vzišla ako víťaz z verejného obstarávania.



„Boli použité všetky nové materiály, čo sa týka energetickej úspory," dodal Grejták.