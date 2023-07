Hero: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pomôže Telgártu

Telgárt 25. júla (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyčlení z dotačnej schémy na havarijné situácie finančnú pomoc pre požiarom zasiahnutú obec Telgárt, kde v miestnej osade zhorela viac ako polovica chatrčí. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval rómsky splnomocnenec Ján Hero.



Rómsky splnomocnenec sa pri utorňajšej návšteve Telgártu zaujímal o osudy rodín, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Spoločne so starostom Jozefom Štajerom rokovali aj o dlhodobom riešení bývania pre postihnuté rodiny. "Ďalšou fázou je, akým spôsobom zabezpečiť strechu nad hlavou a existenciu pre takmer 20 rodín, aby mohli prežiť aj v podmienkach zimy, ktorá v tejto lokalite prichádza veľmi rýchlo," skonštatoval Hero.



Finančná pomoc z dotačnej schémy na havarijné situácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má byť použitá na zakúpenie stavebných materiálov. Do výstavby nových jednoduchých objektov na bývanie sa budú svojpomocne zapájať aj obyvatelia z tunajšej osady.



K požiaru v obci Telgárt došlo vo štvrtok (20. 7.) v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti prišla o život jedna osoba, desiatky ľudí prišli o strechu nad hlavou. Obec Telgárt v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Ľudí najskôr núdzovo ubytovali v priestoroch základnej školy, následne pre nich postavili v blízkosti osady veľkokapacitné stany.



"Teraz sa pracuje na tom, ako dosiahnuť to, aby sa forma bývania zmenila. Máme asi tak tri týždne na to, aby sme vymysleli čo ďalej a kde ľudí presunúť, aby mohli prežiť zimu," skonštatoval pre TASR Štajer.



Starosta i rómsky splnomocnenec v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie v Telgárte ocenili pomoc, ktorú samospráve poskytli Banskobystrický samosprávny kraj, štátne inštitúcie, okolité samosprávy, neziskové organizácie i verejnosť. Obec na pomoc postihnutým rodinám vyhlásila i finančnú zbierku, prispieť je možné na číslo účtu, ktoré zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke.



Polícia v súvislosti s požiarom v Telgárte začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.