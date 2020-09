Heslom 17. ročníka Žilinského literárneho festivalu je slovo Počúvaj

Žilina 6. septembra (TASR) – Na 17. ročníku Žilinského literárneho festivalu (ŽLF) by sa malo od 17. do 20. septembra predstaviť päť finalistov literárnej ceny Anasoft litera. Heslom festivalu je podľa hlavného organizátora Luboša Mišíka z občianskeho združenia ŽLF slovo Počúvaj.



"Vystúpenie alebo workshop budú mať počas ŽLF desiatky spisovateľov a ilustrátorov. Zvláštnosťou tohto ročníka je pomerne bohato zastúpený knižný trh v Novej synagóge. V sobotu 19. septembra sa na ňom predstaví okolo 30 slovenských vydavateľov. Zároveň sa uskutočnia literárne debaty v zimnej modlitebni synagógy, v ktorej je v súčasnosti kaviareň," uviedol Mišík.



Doplnil, že súčasťou ŽLF je aj výstava Čierne diery – 209 grafík. "Skupina mladých ľudí začala upozorňovať na veľmi zlý stav technických pamiatok na Slovensku. Takže návštevníci si budú môcť na festivale nielen vypočuť debatu, kúpiť si knižky, stretnúť sa s vydavateľmi. Ale aj pozrieť si výnimočnú výstavu, ktorú sme si zapožičali zo Slovenskej národnej galérie," podotkol hlavný organizátor festivalu.



Festival zakončí nedeľný výlet z Mariánskeho námestia do barokovej kaplnky Budatínskeho hradu so slovenským matematikom a filozofom Ladislavom Kvaszom. "Autor knihy Prostor mezi geometrií a malířstvím pôsobí dlhé roky na Karlovej univerzite v Prahe a na univerzite v Oxforde. Kniha prináša zrozumiteľný výklad vývoja chápania priestoru v geometrii a jeho zobrazovania v maliarstve od renesancie po 20. storočie. V barokovej kaplnke Budatínskeho hradu sa uskutoční moderovaná diskusia o knihe," dodal Mišík.



Upozornil, že v závislosti od vývoja aktuálnej situácie s ochorením COVID-19 sa program môže zmeniť. "Môže sa stať, že niekto sa rozhodne neprísť alebo bude chorý a nebude môcť prísť. Situácia sa môže zhoršiť tak, že sa festival neuskutoční. O všetkom budeme včas informovať na internetovej stránke festivalu a na sociálnych sieťach," vysvetlil hlavný organizátor festivalu.



Žilinský literárny festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.