Hirošima, skelet obchodného domu v Ružinove, straší už vyše desaťročie

Bez poHirošima, skelet obchodného domu v Ružinove, straší už vyše desaťročie Na snímke skelet bývalého obchodného domu v Ružinove v Bratislave 16. júla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. júla (TASR) – Hirošima. To nie je len prvé japonské mesto známe z druhej svetovej vojny, na ktoré bola 6. augusta 1945 zhodená atómová bomba.Hirošimu má aj Bratislava. Je to ľudový názov pre dlhoročný skelet bývalého obchodného domu v Ružinove. Ten sa mal premeniť na nákupné centrum Yosaria Plaza, vtedy najväčší nákupný komplex na Slovensku. Projekt sa nevydaril a základy bývalého Prioru chátrajú už vyše desaťročie.Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V 2005 ho ale majiteľ zatvoril, pretože tu chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Jeho súčasťou malo byť napríklad 250 obchodov, kaviarne, kancelárie, ale aj najväčšie relaxačné centrum s rozlohou 4000 metrov štvorcových, klzisko, bazén, sauny, masáže či soláriá. Pôvodná budova sa mal od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Ani v auguste nebolo isté, kedy sa začne stavať. Po prípravných prácach, ktoré skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť. Skelet však Ružinovčanovdodnes. I napriek tomu, že zhruba pred dvoma rokmi sa objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia, sa odhadovali na okolo 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.uviedol pre TASR starosta Ružinova Dušan Pekár. Práve tej zaspala mestská časť aj jednu z pokút, zatiaľ zostala bez odozvy.Nevyplatené sú aj viaceré pokuty, ktoré samospráva adresovala pôvodnému investorovi. Najvyššia je vo výške 60.000 eur, o jej opodstatnenosti po troch rokoch súdnych konaniach rozhodol aj Najvyšší súd SR. Ide o pokutu za nedodržanie termínu výstavby a dlhodobé znehodnocovanie životného prostredia. Ďalšie pokuty, ktoré mestská časť udelila, boli za porušenie všeobecne záväzného nariadenia o čistote a poriadku.skonštatoval Pekár.Problém Hirošimy sa stal už pred štyrmi rokmi témou kampane súčasného starostu Dušana Pekára. Na bilborde uvádzal, že do konca volebného obdobia problém čiastočne vyrieši a nájde nového investora.priznal Pekár, ktorý nádej na doriešenie kauzy v končiacom sa funkčnom období nevidí. Za zmienku stojí aspoň to, že samospráva pre túto lokalitu spracúva územný plán zóny.Téma Hirošimy sa však objavuje aj u niektorých tohtoročných kandidátov na post starostu, tí sú však o čosi opatrnejší. Manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková má vraj pripravené riešenie na dočasné riešenie, teda zakonzervovanie skeletu, kým sa. Miestny poslanec Igor Adamec vidí šancu na definitívne vyriešenie v spolupráci s mestom, krajom, prípadne premiérom. Mestský poslanec a dlhoročný kritik súčasného starostu Ján Buocik sa už v minulosti nechal počuť, že daňové príjmy mestskej časti za posledné roky vzrástli natoľko, že keby problém riešiť chcela, mohla už dávno skelet aj s pozemkom odkúpiť, a pri ich trhovej cene aj dvakrát.dodal ma margo toho Pekár.