Historická budova Štátneho divadla Košice privíta darcov krvi

Košice 27. marca (TASR) - Po dvojročnej prestávke a jednom ročníku v priestoroch košickej transfúznej stanice sa oslava Svetového dňa divadla (27. 3.) Divadelná kvapka krvi vracia do Historickej budovy Štátneho divadla Košice (ŠDKE). V pondelok (28. 3.) v čase od 8.00 do 12.00 h môžu záujemcovia darovať krv v spoločnosti umelcov a zamestnancov ŠDKE. TASR o tom informoval web editor divadla Svjatoslav Dohovič.



Jeden z najväčších mobilných odberov v Košiciach organizuje ŠDKE v spolupráci s košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby (NTS). Počas predchádzajúcich rokov si ho podľa Dohoviča obľúbili nielen mnohí pravidelní darcovia, ale aj tí, sa na darovanie odhodlali po prvý raz.



"Je to vynikajúce podujatie a my sa stále tešíme z toho, koľko ľudí príde krv do divadla darovať," povedala po jednom z predchádzajúcich ročníkov primárka košického pracoviska NTS Jitka Mačalová.



Darcovia budú môcť stretnúť aj umelcov, ktorých vídavajú na javisku či v orchestrálnej jame. Účasť prisľúbili herci Stanislav Pitoňák a Róbert Šudík. Pravidelnými darcami sú aj mnohí členovia operného orchestra a zboru.



"Som veľmi rada, že môžem aj takýmto spôsobom niekomu pomôcť a urobiť dobrý skutok. Priznám sa, že to robím aj kvôli sebe, lebo sa vždy po odbere cítim veľmi dobre. Navyše som si konečne prezrela nádherné fresky, ktoré sú namaľované na strope historickej budovy. Keď som ležala, tak som sa na ne dívala a zistila som, že to divadlo je naozaj nádherné,“ povedala počas jednej z predchádzajúcich Divadelných kvapiek krvi herečka Dana Košická.