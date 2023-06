Historická chata pri Smolníckom tajchu je po požiari na zbúranie

Smolník 4. júna (TASR) - Historická chata známa ako bufet pri Smolníckom tajchu - Jazere Úhorná je po požiari spred mesiaca na zbúranie. Pre TASR to povedal starosta obce Smolník v okrese Gelnica Radoslav Dlugoš. Podľa jeho slov by tu chceli postaviť čo najvernejšiu kópiu tejto budovy. Dovtedy by mal turistom počas sezóny poslúžiť mobilný kontajner.



Jazero v katastri obce Smolník využívajú rekreanti nielen z blízkeho okolia na kúpanie sa, člnkovanie či rybárčenie. Historická drevená budova tu stála už v období medzi rokmi 1910 až 1920. Až doposiaľ ponúkala okrem občerstvenia i ubytovanie. V uplynulom období sa totiž podarilo zrekonštruovať dve izby. Chata s bufetom bývala v prevádzke prevažne v letných mesiacoch a pri rôznych podujatiach počas roka. Služby chceli po novom ponúkať aj v zimnej sezóne. Plány však zmaril požiar.



"Celá budova je obhorená, zadymená. Je nepoužiteľná. Ani neuvažujeme, že by sme to zrekonštruovali. Rozoberieme ju a vyhlásime súťaž na zhotoviteľa. Našou predstavou je nová odľahčená drevená stavba so zrubovým profilom," povedal.



Obec spolupracuje aj s Košickým samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. "Máme prisľúbený kontajner, ktorý bude slúžiť ako bufet. Pomôže nám pri poskytovaní niektorých služieb a odľahčíme tým aj podnikateľa vedľa. Začíname odznova, ale nezastaví nás to. Treba doslova vstať z popola a začať robiť. V minulosti nás zabrzdil COVID-19, a potom rekonštrukcia Pačanského kopca, pre ktorú bola táto cesta uzavretá. Tieto prekážky sme prekonali. Teraz je to požiar. Ale je tu tím mladých perspektívnych a schopných ľudí, ktorých to neodradí, pretože srdce oddychu Smolníka je práve lokalita Smolníckeho tajchu - Jazera Úhorná," doplnil Dlugoš.



Obnovu plánujú financovať z viacerých zdrojov. Základom by mala byť poistka z už zhorenej budovy. Zriadili tiež transparentný účet, respektíve verejnú zbierku, a oslovili aj súkromných sponzorov. Zároveň sa chcú uchádzať o dotácie zamerané na rozvoj cestovného ruchu. "Môj osobný odhad realizácie stavby, jej ukončenia a začatie užívania, je minimálne jeden rok," povedal. Predpokladá, že náklady sa vyšplhajú zhruba na 150.000 eur.



Obecnú viac ako storočnú poschodovú budovu má prenajaté občianske združenie (OZ) Futbalový klub OL Baník Smolník, ktoré úzko spolupracuje s obcou. V uplynulých rokoch stálo za jej opravou aj prevádzkou bufetu.



Chatu zachvátil požiar 2. mája, vypuknúť mal po vlámaní sa. Podľa starostu orgány činné v trestnom konaní prípad vyšetrujú. Obec odhaduje škody zhruba na 50.000 eur. Škoda OZ je vo výške ďalších okolo 15.000 eur.