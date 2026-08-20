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Historická dráma Generál Golian bude mať predpremiéru v srdci SNP
Tvorcovia nazreli do súkromia Jána Goliana, ktorý stojí pred zásadným rozhodnutím nielen ako vojak, ale aj ako manžel a čerstvý otec.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Príbeh jednej z najvýznamnejších osobností Slovenského národného povstania (SNP), historickú drámu Generál Golian, uvidia ako prví diváci na amfiteátri v Banskej Bystrici 10. septembra. Zažijú exkluzívnu predpremiéru nového slovenského filmu aj za účasti hercov a tvorcov. TASR o tom vo štvrtok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
Banská Bystrica bola centrom SNP a sídlilo tam jeho vojenské a politické vedenie. Predpremiéra filmu Generál Golian sa tak uskutoční práve v meste, s ktorým je príbeh jedného z hlavných predstaviteľov SNP bezprostredne spätý. Veľká časť filmu vznikala práve v meste pod Urpínom a jeho okolí.
„Film o generálovi Golianovi vznikol preto, že osobnosť jeho významu si zaslúži, aby sme tento príbeh pripomínali. Som úprimne zvedavý, ako sa ho tvorcom podarilo preniesť na filmové plátno,“ poznamenal primátor Ján Nosko.
Tvorcovia nazreli do súkromia Jána Goliana, ktorý stojí pred zásadným rozhodnutím nielen ako vojak, ale aj ako manžel a čerstvý otec. Manželom sa po desiatich rokoch márnych pokusov narodí vytúžené dieťa, a to iba tri týždne pred vypuknutím veľkého ozbrojeného povstania, ktorému má veliť práve on. V osobnom živote tak stojí pred dilemou medzi hrdinstvom a rodinou.
„Generála Goliana v skutočnosti veľmi nepoznáme. Nepostavili sme mu dôstojnú sochu, nenakrútili o ňom hraný film a pritom ide o jednu z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín. Bol to človek, ktorý sa vedel rozhodnúť v okamihu, keď to bolo najťažšie, napriek tomu, že tušil, aké následky to bude znamenať pre neho i jeho rodinu. To nie je len história. To je silná ľudská dráma,“ zdôraznil režisér a spoluautor scenára filmu Juraj Štepka.
Ako dodal, vo filme zaznie až šesť jazykov, a to slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Tento fakt má podčiarkovať multikultúrny rozmer SNP.
Historická dráma Generál Golian príde do slovenských kín 8. októbra.
Banská Bystrica bola centrom SNP a sídlilo tam jeho vojenské a politické vedenie. Predpremiéra filmu Generál Golian sa tak uskutoční práve v meste, s ktorým je príbeh jedného z hlavných predstaviteľov SNP bezprostredne spätý. Veľká časť filmu vznikala práve v meste pod Urpínom a jeho okolí.
„Film o generálovi Golianovi vznikol preto, že osobnosť jeho významu si zaslúži, aby sme tento príbeh pripomínali. Som úprimne zvedavý, ako sa ho tvorcom podarilo preniesť na filmové plátno,“ poznamenal primátor Ján Nosko.
Tvorcovia nazreli do súkromia Jána Goliana, ktorý stojí pred zásadným rozhodnutím nielen ako vojak, ale aj ako manžel a čerstvý otec. Manželom sa po desiatich rokoch márnych pokusov narodí vytúžené dieťa, a to iba tri týždne pred vypuknutím veľkého ozbrojeného povstania, ktorému má veliť práve on. V osobnom živote tak stojí pred dilemou medzi hrdinstvom a rodinou.
„Generála Goliana v skutočnosti veľmi nepoznáme. Nepostavili sme mu dôstojnú sochu, nenakrútili o ňom hraný film a pritom ide o jednu z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín. Bol to človek, ktorý sa vedel rozhodnúť v okamihu, keď to bolo najťažšie, napriek tomu, že tušil, aké následky to bude znamenať pre neho i jeho rodinu. To nie je len história. To je silná ľudská dráma,“ zdôraznil režisér a spoluautor scenára filmu Juraj Štepka.
Ako dodal, vo filme zaznie až šesť jazykov, a to slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Tento fakt má podčiarkovať multikultúrny rozmer SNP.
Historická dráma Generál Golian príde do slovenských kín 8. októbra.