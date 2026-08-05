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Historická hasičská zbrojnica v Lučenci prechádza obnovou
Historická hasičská zbrojnica sa nachádza na Ulici Dr. Herza v areáli niekdajšej radnice, v ktorej dnes sídli mestské múzeum.
Autor TASR
Lučenec 5. augusta (TASR) - V meste Lučenec sa v uplynulom období začalo s rekonštrukciou historickej hasičskej zbrojnice. Národná kultúrna pamiatka po komplexnej obnove poslúži Mestskému múzeu Lučenec. Samospráva na projekt získala z európskych zdrojov vyše 800.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Historická hasičská zbrojnica sa nachádza na Ulici Dr. Herza v areáli niekdajšej radnice, v ktorej dnes sídli mestské múzeum. Objekt bol dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave, pred pár rokmi sa vďaka dotácii podarilo zrekonštruovať prízemie budovy, v ktorom múzeum sprístupnilo veľkorozmernú maketu Lučenca z roku 1907 a vytvorilo expozíciu venovanú architektovi Oskarovi Winklerovi. Aktuálny projekt rieši komplexnú obnovu hasičskej zbrojnice i priľahlých garáží.
„Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu konštrukcií, odstránenie statických porúch a komplexnú modernizáciu objektu pri rešpektovaní požiadaviek pamiatkovej ochrany aj súčasných štandardov pre verejné kultúrne priestory. Súčasťou stavebných prác je obnova fasády, výmena okien a dverí, úprava vnútornej dispozície, nové podlahy, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane zabezpečovacieho a kamerového systému, nové rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, obnova komínov, výmena strešnej konštrukcie a krytiny, strešných okien, odkvapového systému, ako aj úprava spevnených plôch v dvornej časti areálu,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Samospráva na realizáciu prác získala z európskych zdrojov vyše 800.000 eur. Mestu sa vo verejnom obstarávaní podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to približne 744.000 eur s DPH. Pamiatka má po obnove zatraktívniť historické centrum mesta a vytvoriť kvalitné zázemie pre prezentáciu histórie regiónu.
„Po dokončení rekonštrukcie vzniknú moderné priestory, ktoré výrazne rozšíria výstavné aj technické kapacity Mestského múzea Lučenec a umožnia pripraviť atraktívnejšie expozície, podujatia i sprievodné programy pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ skonštatovala Baboľová.
Historická hasičská zbrojnica sa nachádza na Ulici Dr. Herza v areáli niekdajšej radnice, v ktorej dnes sídli mestské múzeum. Objekt bol dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave, pred pár rokmi sa vďaka dotácii podarilo zrekonštruovať prízemie budovy, v ktorom múzeum sprístupnilo veľkorozmernú maketu Lučenca z roku 1907 a vytvorilo expozíciu venovanú architektovi Oskarovi Winklerovi. Aktuálny projekt rieši komplexnú obnovu hasičskej zbrojnice i priľahlých garáží.
„Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu konštrukcií, odstránenie statických porúch a komplexnú modernizáciu objektu pri rešpektovaní požiadaviek pamiatkovej ochrany aj súčasných štandardov pre verejné kultúrne priestory. Súčasťou stavebných prác je obnova fasády, výmena okien a dverí, úprava vnútornej dispozície, nové podlahy, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane zabezpečovacieho a kamerového systému, nové rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, obnova komínov, výmena strešnej konštrukcie a krytiny, strešných okien, odkvapového systému, ako aj úprava spevnených plôch v dvornej časti areálu,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Samospráva na realizáciu prác získala z európskych zdrojov vyše 800.000 eur. Mestu sa vo verejnom obstarávaní podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to približne 744.000 eur s DPH. Pamiatka má po obnove zatraktívniť historické centrum mesta a vytvoriť kvalitné zázemie pre prezentáciu histórie regiónu.
„Po dokončení rekonštrukcie vzniknú moderné priestory, ktoré výrazne rozšíria výstavné aj technické kapacity Mestského múzea Lučenec a umožnia pripraviť atraktívnejšie expozície, podujatia i sprievodné programy pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ skonštatovala Baboľová.