Historička K. Nadáská priblíži na Bojnickom zámku ľúbostnú mágiu

Bojnice 29. januára (TASR) - Historička a etnologička Katarína Nadáská priblíži na Bojnickom zámku starodávne rituály lásky a vášne. Prednášku odborníčky pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice na 16. februára. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Prednáška pod názvom Ľúbostná a erotická mágia poodhalí čary, ktoré ľudia v minulosti používali na ochranu svojej lásky alebo privolanie novej vášne do svojho života. Bude cestou do minulosti, kde sa ľúbostné rituály stali neoddeliteľnou súčasťou života ľudí," načrtla Gordíková.



Podujatie podľa nej zároveň priblíži rôzne formy mágie a ich vplyv na ľudské vzťahy, návštevníci tak vstúpia do sveta, kde sa z obyčajných zaklínadiel stávajú kľúče k srdcu. "Prednáška je otvorená širokej verejnosti, a to nielen pre tých, ktorí majú záujem o históriu a etnológiu, ale aj pre všetkých, ktorí chcú objaviť nové dimenzie lásky a vášne skrývajúce sa v čarovných zaklínadlách minulosti," doplnila.



Rozprávanie etnologičky sa uskutoční v klubovni Bojnického zámku o 17.00 h.