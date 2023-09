Historické centrum Liptovského Mikuláša vizuálne zjednotia

Liptovský Mikuláš 12. septembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš bude obstarávať siedme zmeny a doplnky územného plánu. Radnica do nich zapracuje aj zjednotenie vzhľadu centra mesta. Pešia zóna tak bude mať nový dizajn manuál. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Po schválení doplnkov územného plánu s dizajn manuálom by mali nastať zmeny v označení prevádzok. Zjednotí sa aj umiestňovanie reklám vo výkladoch či na stojacich nosičoch a nové vizuálne pravidlá budú platiť aj pri zriaďovaní terás. "Snahou zavedenia dizajn manuálu pešej zóny v Liptovskom Mikuláši je ochrániť charakter tejto lokality, zbaviť ju reklamného smogu a skrášliť historické jadro mesta," priblížila hovorkyňa.



K zmenám a doplnkom prišlo od verejnosti a právnických osôb 59 podnetov, ktoré radnica vyhodnotila. Tiež pridala ďalších 22 vlastných podnetov, napríklad zákaz umiestňovania mobilných domov a stavieb so vzhľadom drevených zrubov v pamiatkovej zóne a v centre mesta. Mesto podľa Čapčíkovej zapracuje aj zákaz zahusťovania novou výstavbou zatiaľ v piatich vytypovaných lokalitách.



"Problematiku zahusťovania pôvodnej zástavby novou a ďalšie komplexné územné riešenia pripraví mesto v novom územnom pláne, s prípravou ktorého by mala naša radnica začať v súvislosti s novou legislatívou v roku 2024. V tomto záväznom dokumente bude odborná pracovná skupina pre územné plánovanie a urbanizmus prihliadať aj na doručené podnety od verejnosti," ubezpečila hovorkyňa mesta.



Zmeny a doplnky číslo sedem územného plánu odporučili primátorovi zabezpečiť poslanci na pondelňajšom (11. 9.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.