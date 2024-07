Centrum Banskej Bystrice zaplnia veterány a umelci s vlastnou tvorbou

Banská Bystrica 28. júla (TASR) - V Banskej Bystrici bude aj v auguste pokračovať séria podujatí organizovaných v rámci Banskobystrického kultúrneho leta. Námestie SNP v centre mesta bude hostiť stretnutie historických vozidiel, konať sa bude aj piaty ročník multižánrového festivalu Voľné pódium, na ktorom sa predstavia umelci s vlastnou autorskou tvorbou. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora mesta.



Jubilejný desiaty ročník podujatia The Grand Retro Show sa na banskobystrickom námestí uskutoční prvú augustovú sobotu (3. 8.) od 10.30 h. Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie historických vozidiel, prehliadku dobových kostýmov i hudobný program s atmosférou parížskych kaviarní a šansónov.



"Lákadlom aktuálneho ročníka bude pretekársky špeciál Bentley z roku 1937. Návštevníci uvidia aj veterán Auburn 851, ktorý vlastnila, okrem iných, aj nemecko-americká filmová hviezda Hollywoodu Marlene Dietrichová. Medzi päťdesiatkou veteránov bude aj závodné MG typ J z roku 1932. Premiérovo sa predstaví zrenovovaná storočná Tatra 11. Najstarším vozidlom na The Grand Retro Show bude Fiat z roku 1919," priblížil Strelec.



Druhý augustový víkend bude v Banskej Bystrici patriť multižánrovému festivalu Voľné pódium. Na Námestí SNP sa od piatka 9. 8. do soboty 10. 8. predstaví sedem interpretov rôznych hudobných žánrov. Obyvatelia a návštevníci mesta sa môžu tešiť napríklad na domácu kapelu Under My Issue, vystúpia aj Vec a Tono S. s projektom Ultrazvuk, skupina P.O.H. z Oravy či banskobystrické zoskupenie Secret Session, ktoré vystúpi aj s vizuálnou performanciou.