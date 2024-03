Historické centrum Žiliny plánuje radnica revitalizovať

Žilina 15. marca (TASR) - Historické centrum Žiliny a mestské vybavenie Mariánskeho námestia chce radnica revitalizovať. Postupná obnova by sa mala týkať aj vybraných ulíc v okolí námestia. Mesto v spolupráci s útvarom hlavného architekta vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov. TASR o tom v piatok informovala Zuzana Ondrášová z odboru komunikácie mesta Žilina.



"Víťazný nápad by mal vytvárať harmóniu medzi historickým odkazom a súčasnými potrebami Žiliny a zároveň ponúknuť atraktívne a reprezentatívne riešenia verejného priestoru. Zo statusu krajského mesta musí centrum plniť aj spoločenskú, obchodnú a kultúrnu funkciu," spresnil primátor Peter Fiabáne.



Dominantou historického centra Žiliny je Mariánske námestie v tvare štvorca s rozmermi asi 100 krát 100 metrov. Vznik námestia sa datuje pred rokom 1300. V druhej polovici 90. rokov 20. storočia námestie prešlo poslednou veľkou stavebnou úpravou. "Našou požiadavkou je, aby súťažiaci uvažovali aj nad celkovým udržateľným konceptom, resp. zlepšením teplotného komfortu verejných plôch počas letných mesiacov. Očakávame návrh spevnených plôch so vsakovaním zrážkovej vody," uviedol hlavný architekt mesta Rudolf Chodelka. Ďalšou dôležitou požiadavkou návrhu je riešenie spoločenských podujatí vrátane umiestnenia pódia.



Čo sa určite zmení, je podľa Chodelku dlažba. Jej kvalita musí umožňovať bezpečný pohyb chodcov. "Zámerom je zvýšiť atraktivitu námestia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, aby vznikol kvalitný verejný priestor, v ktorom sa budú cítiť prirodzene a bezpečne," priblížil.



Zapojiť sa do súťaže s návrhom je možné do 28. júna 2024. Predpokladá sa, že medzinárodná odborná porota bude návrhy vyhodnocovať do 31. júla, keď zverejní aj výsledky súťaže. Podrobnosti o súťaži a podmienkach účasti sú k dispozícii na stránke útvaru hlavného architekta.