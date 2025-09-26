< sekcia Regióny
Historické hodiny v Košiciach na Hlavnej ulici opravili
Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Historické hodiny na Hlavnej ulici v Košiciach po rokoch opravili a zrekonštruovali. Mestská časť (MČ) Staré Mesto ich v piatok symbolicky odovzdala mestu. TASR o tom informoval starosta MČ Igor Petrovčik.
Hodiny sú umiestnené na stĺpe blízko Immaculaty. „Ide o hodiny, ktoré tu boli od nepamäti. Rekonštruovali sa počas rekonštrukcie Hlavnej ulice a následne po nejakých 20 rokoch boli nefunkčné. Sedem až osem rokov sme stále chodili okolo nefunkčných hodín,“ povedal.
Na oprave spolupracovala MČ, mesto, ako aj Bytový podnik mesta Košice (BPMK) a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík spresnil, že BPMK osadil nový podstavec a DPMK ich napojil na sieť verejného osvetlenia. „Hodiny po novom netreba prestavovať,“ dodal.
Opravu aktuálne vyčísľujú. Suma by sa mala pohybovať okolo 4000 eur. Podľa Petrovčika by väčšinu nákladov mali pokryť dary.
