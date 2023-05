Historické múzeum predstaví na Bratislavskom hrade projekt Inklúzia

Na archívnej snímke Bratislavský hrad, v ktorom sídli Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 17. mája (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum pripravilo k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii 17. mája krátkodobú výstavu, na ktorej chce prezentovať založenie novej zbierky.Ako ďalej informuje múzeum, kladie si za cieľ vytvoriť zbierku, ktorá by pokryla dosiaľ marginalizované okruhy spoločensko-kultúrneho vývoja na Slovensku týkajúce sa komunít, hnutí a subkultúr formujúcich sa na Slovensku, prioritne zameranú na obdobie od 19. storočia až po súčasnosť.hovorí kurátorka zbierky inklúzie Miroslava Schiller Maurery.Súčasťou predstavenia nového projektu na Bratislavskom hrade bude aj podpis darovacej zmluvy, prevzatie a vystavenie prvých predmetov do zbierky inklúzie, ktoré múzeu daroval Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň. Pôjde napríklad o prestrelenú kovovú reklamnú tabuľu, ktorá bola na mieste v deň, keď sa tragédia udiala, šiltovku jedného zo zavraždených či nápojový lístok, ktorý bol aktuálny v čase tragédie na Zámockej ulici v Bratislave. Ako ďalej TASR informovala Andrea Litváková, vedúca oddelenia komunikácie a vzdelávania SNM – Historického múzea, zbierkové predmety si návštevníci môžu pozrieť od 17. do 22 mája na 3. poschodí Bratislavského hradu.