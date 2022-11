Historické pivnice A. Sonntaga v Devíne sprístupnia verejnosti

Na snímke historické pivnice Aloisa Sonntaga, kde sa začala písať tradícia Devínskeho ríbezláku pred 100 rokmi počas Malokarpatskej vínnej cesty 2022 v Bratislave 18. novembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 19. novembra (TASR) – Historické pivnice Aloisa Sonntaga v bratislavskom Devíne budú po viac ako štvrťstoročí opäť sprístupnené verejnosti. Stane sa tak počas sobotného podujatia spojeného s Koncertom pre radosť. Ide o historické pivnice, v ktorých sa pred 100 rokmi kvasilo Sonntagovo prvé ríbezľové víno.konštatuje ich nový majiteľ.V pôvodnej historickej pivnici sa bude najnovšie vyrábať Devínsky ríbezlák, ktorý bude zároveň k dispozícii milovníkom vína i návštevníkom. V priestoroch pôvodného rodinného domu Sonntagovcov by malo vzniknúť Múzeum Devína. Vystavené by tam mali byť dokumenty, fotografie, historické mapy a plány, pohľadnice či artefakty, ktoré budú približovať históriu mestečka Theben – Devín – Deveny od najstarších čias po súčasnosť.približuje majiteľ. Snahou je však prispieť k zachovaniu histórie a kultúrnych tradícií Devína a Slovenska.Rodine Sonntagovcov ukradli dom a pivnice po komunistickom puči v roku 1948 a Sonntagovcov vysťahovali do Rakúska a do Púchova. Neskôr v nich hospodárilo napríklad družstvo Devín, ktoré v nich vyrábalo hroznové a ríbezľové víno v pôvodných sudoch a betónových tankoch po Aloisovi Sonntagovi.