Historické priestory Hradu Ľubovňa dopĺňajú diela Viktora Freša

Stará Ľubovňa 22. júla (TASR) - Historické priestory Hradu Ľubovňa v súčasnosti dopĺňajú diela Viktora Freša. Ľubovnianske múzeum dalo už tretíkrát priestor na prezentáciu tvorcom, ktorí sa presadili v modernom umeleckom svete. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že diela sú vystavené v stálych expozíciách, autor niektoré inštaloval aj do exteriéru na II. nádvorí, v múroch gotického paláca alebo v renesančnom rondeli.



"Považujem to za také osvieženie prehliadky hradu, návštevníci sú často prekvapení, že takéto moderné diela sa u nás nachádzajú. Pri nich však vyniknú aj historické zbierky," uviedol Mikulík. Zaujímavosťou podľa neho je tzv. nahnevaný muž, ktorý je historicky prvýkrát na Slovensku vystavený na hrade. Ide o sošku malého mužíka s neproporčnou postavou a arogantne nahnevaným výrazom tváre. "Zobrazuje nenaplneného a frustrovaného muža, ktorý túži po moci, a to sa k hradom hodí. Momentálne je to asi najfotografovanejší objekt na hrade," skonštatoval Mikulík.



Kurátorka Lucia G. Stach priblížila, že Frešov sochársky program je postavený na jeho individuálnej mytológii. "Charakteristickou črtou autorovej tvorby je špecifická autobiografická ikonografia v širokej škále prístupov a médií, od nájdených objektov a asistovaných ready-mades až po maľby a sochy s rôznymi otvorene aj krypticky autoportrétnymi motívmi," priblížila Stach. Frešo návštevníka vťahuje do špecifických situácií sochami a objektmi, ktoré súvisia s členmi jeho rodiny a ich životmi.



Autor sa skryte projektuje do svojich sôch napríklad ako ružová hlava v tráve, či hybrid vzniknutý spojením rôznych prvkov. Ružová farba sa podľa Stach spája s pop-artovou estetikou v kontraste s historickým prostredím hradu. "Funguje ako jeho súčasný kontrapunkt, žiariaci nehou a radosťou živého tela, šťastia, hravosti a bezstarostnosti. Keď sa však gitara a bubon zmenia na jedno umelecké dielo, nielen že sa stierajú hranice medzi rôznymi estetikami a konvenciami, ale obsahovo sa predstavuje niečo nové, osobité a trochu čudné. To je napokon pre Freša typické," dodáva kurátorka.



Výstavu môžu návštevníci hradu na severe Spiša vidieť do konca roka.