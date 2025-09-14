< sekcia Regióny
Historickú hudbu predstavia na festivale Florilegium Musicum Žilina
Žilina 14. septembra (TASR) - Medzinárodný festival Florilegium Musicum Žilina - Early Music Festival 2025 predstaví na svojom štvrtom ročníku diela skladateľov z obdobia renesancie a baroka. V Kostole Obrátenia sv. Pavla sa koncert uskutoční 19. septembra o 19.00 h a v koncertnej sále žilinského Konzervatória 27. septembra o 17.00 h.
Podľa dramaturga festivalu Michala Hottmara sa na koncertoch prestavia domáce renomované súbory v oblasti interpretácie historickej hudby. „V programe s názvom Ave Mária predvedie Ensemble Thesaurus Musicum okrem iných diela Claudia Monteverdiho, Carla Farinu, Barbary Strozzi a súbor Duo Legno v obsadení Vladimír Ondrejčák (gitara) a Blanka Ondrejčáková (barokové husle) vystúpi s programom Vplyv talianskeho baroka,“ konkretizoval.
Doplnil, že cieľom festivalového projektu je oživiť diela skladateľov, ktorých tvorba sa spája s naším územím z obdobia renesancie a baroka v kontexte s európskym hudobným umením. „Diela interpretovaných autorov sú súčasťou archívov a knižníc z území dnešného Slovenska a Poľska,“ doplnil Hottmar.
Projekt ťaží z výsledkov výskumu slovenských muzikológov. „Festival oživuje hudobné a kultúrne povedomie Žiliny, prináša absentujúcu hudbu z domáceho prostredia. Hudobníci interpretujú skladby na kópiách historických nástrojov historicky poučenou interpretáciou. Koncerty sú určené širokej verejnosti,“ dodal Hottmar.
Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
