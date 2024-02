Kaplnku na Starom cintoríne v Žiline čaká posledná etapa obnovy

Žilina 16. februára (TASR) - Záchrana historickej Kaplnky Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline vstupuje do finálnej fázy. Budúci mesiac by sa mala začať tretia a zároveň posledná etapa jej rekonštrukcie. Práce budú trvať štyri mesiace, samospráva na to vyčlenila 118.000 eur. TASR o tom v piatok informovala Katarína Gazdíková zo žilinskej radnice.



Barokovú stavbu získalo mesto do vlastníctva pred šiestimi rokmi. Postupná zmena vzhľadu kaplnky nie je jediné, čo sa odvtedy zmenilo. "Na základe historických výskumov zmenila aj svoj názov. Zatiaľ čo v minulosti bola známa ako Kaplnka svätej Magdalény, dnes už vieme, že ide o Kaplnku Panny Márie Loretánskej. Zároveň sa ako prvá baroková sakrálna stavba na území mesta stala národnou kultúrnou pamiatkou," priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Po obnove strechy s vežou a izolácii základov kaplnky aktuálne pripravujú poslednú etapu obnovy. Tá bude zahŕňať sanáciu vnútorných a vonkajších omietok, obnovu dlažby, urobia tiež prívod elektrickej energie vrátane vonkajšieho osvetlenia. "Okolo kaplnky vybudujú odkvapový chodník," doplnil Fiabáne. Zdôraznil, že zaujímavosťou rekonštrukcie je aj predpríprava na elektrifikáciu dvoch funkčných zvonov osadených vo veži kaplnky. Zreštaurujú dverné a okenné výplne i dobový mobiliár.



Na obnovu bude dohliadať žilinský krajský pamiatkový úrad. "Termín začatia prác závisí od poveternostných podmienok, predpokladáme však, že by to mohlo byť v marci. Ukončenie s kolaudačným rozhodnutím je predbežne stanovené na jún, prípadne júl tohto roka," povedal primátor.



Kaplnku Panny Márie Loretánskej podľa výskumov postavili približne v roku 1710 na pamiatku morovej epidémie, ktorá zasiahla Žilinu v 18. storočí. Počas rokov prešla viacerými obnovami. Posledná bola po roku 1989, kedy vymenili strešnú krytinu a vybudovali nový strop v interiéri. V ďalšom období kaplnka chátrala. V roku 2018 ju získalo do vlastníctva mesto, urobili reštaurátorský a archeologický prieskum a začali s rekonštrukciou.