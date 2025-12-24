< sekcia Regióny
Historickú pivnicu Domu hudby M. Schneidera Trnavského čaká obnova
Autor TASR
Trnava 24. decembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj získala na obnovu historickej pivnice Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave a výstavbu altánku na Vlčiarni nad obcou Smolenice spolu 372.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. Súhrnná hodnota týchto dvoch projektov je viac než 413.000 eur. Informoval o tom Martin Palkovič z KOCR Trnavský kraj.
Celkový rozpočet projektu s názvom Dom hudby a jeho príbehy je viac ako 316.000 eur. Spoluúčasť KOCR Trnavský kraj je desať percent. „Z jednej najstarších historických pivníc v Trnave vznikne zaujímavá multimediálna prezentácia na priblíženie hudobnej histórie Trnavy so stálou ponukou pre návštevníkov,“ povedala výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Fond na podporu cestovného ruchu poskytne 87.000 eur aj na výstavbu altánku v lokalite Vlčiareň v Smolenickom krase. Aktuálny prístrešok je v zlom technickom stave. Nový altánok poslúži nielen turistom, ale bude vhodný aj na tvorivé dielne v prírode a zážitkové vzdelávanie. Projekt počíta s osadením turistickej mapy, ktorá doposiaľ v tejto lokalite chýbala. Rozpočet projektu je viac ako 97.000 eur.
