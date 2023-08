Historickú repliku Jánošíkovho opasku vydražili v jeho rodnej osade

Terchová 2. augusta (TASR) – Historickú repliku opasku Juraja Jánošíka vydražili v stredu v jeho rodnej osade Jánošovia v Terchovej. Úvodné podujatie 61. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni venovali podľa šéfdramaturga Petra Cabadaja 335. výročiu narodenia a 310. výročiu úmrtia Jánošíka.



Doplnil, že repliku opasku zhotovil žilinský ľudový umelec Tibor Mahút. "Do dražby sme už ponúkli valašku, čiapku a tento rok opasok. Snažíme sa ich robiť na základe hodnoverných historických dokumentov. Opasok je vyrobený v duchu výskumov, ktoré robil Paľo Bielik a tím jeho etnografov a historikov," povedal Cabadaj.



Na festivale sa do nedele (6. 8.) predstaví na desiatich pódiách takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Program zahŕňa popri dominantných folklórnych programoch výstavy, prezentácie ľudových remesiel, tvorivé dielne, školu tanca, tanečno-hudobnú šou, koncerty world music, premietanie filmov, nočné hranie a ďalšie sprievodné akcie.



Kľúčovým slovom festivalu je akronym M.U.Z.I.K.A. - medzinárodné uznanie zdroja intenzívnej krásy autenticity. Odkazuje na 10. jubileum zápisu prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, vysvetlil Cabadaj.



Dlhodobo stabilné miesto majú samostatné detské programové bloky a program seniorských telies z celého Slovenska. "Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa je divácky atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ide o erbové podujatie Jánošíkových dní, ktoré 6. augusta oslávi 55. výročie vzniku. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií za aktívnej účasti krojovaných muzikantov a spevákov z domova i zo sveta," dodal.



Hlavným organizátorom Jánošíkových dní je obec Terchová, spoluorganizátormi Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Žilina. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.