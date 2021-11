Historickú sušiareň môže pomôcť zachrániť aj verejnosť

Hanušovce nad Topľou 18. novembra (TASR) – Unikátnu sušiareň v Hanušovciach nad Topľou môže pomôcť zachrániť aj verejnosť. Historik a zakladajúci člen Občianskeho združenia (OZ) Vegetabil - sušiareň liečivých rastlín Ondrej Glod uviedol, že aj vďaka pomoci darcov sa môžu hneď pustiť do prekrytia strechy, aby budova prežila nasledujúcu zimu. "Takmer storočná stavba mohla byť zničená, ak by si jej krásu, ale i znehodnocovanie, nevšimli miestni aktivisti. Prispieť na jej záchranu môže verejnosť počas tzv. givingtuesday prostredníctvom nášho občianskeho združenia," upozornil Glod.



Vzácnu pamiatku postavil židovský podnikateľ Alexander Wohl, ktorý byliny vyvážal do českých a švajčiarskych farmaceutických firiem. Napriek tomu, že išlo o unikátnu stavbu a obchod prosperoval, sušiareň postihol neľahký osud v dôsledku druhej svetovej vojny. "Nasledujúci majitelia už neboli úspešní v tomto podnikaní, posledný súkromný majiteľ prepísal pamiatku na bezdomovca a v súčasnosti chátra," zdôraznil historik s tým, že po nevyhnutnej oprave čaká OZ Vegetabil, ktoré má pamiatku v správe, rozhodovanie o ďalšom osude. Sušiareň potrebuje prejsť náročnou rekonštrukciou. Združenie sa bude usilovať dostať ju do svojho vlastníctva. "Snom je obnoviť jej činnosť, aby ju mohli návštevníci obdivovať v plnej kráse pri šálke bylinkového čaju," doplnil Glod.



Skonštatoval, že napriek neúnavnej práci dobrovoľníkov sa to nepodarí bez finančnej podpory. Verejnosť môže podľa neho prispieť aj materiálne. "Na práce pri prekrytí strechy potrebujeme zapožičať lešenie. Vzhľadom na komplikovanú situáciu by sa nám zišiel i právnik. Taktiež hľadáme ľudí, ktorí by nám urobili preklady webovej stránky do jidiš a ruského jazyka," uzatvára Glod.