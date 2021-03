Historický anglický park v Topoľčiankach postupne mení svoj vzhľad

Topoľčianky 26. marca (TASR) – Anglický park v Topoľčiankach mení svoj vzhľad. Lesy SR, š.p., Odštepný závod (OZ) Topoľčianky, ktorý sa o park s rozlohou 30 hektárov stará, má vypracovaný projekt, podľa ktorého postupne park upravuje.



„Každý rok robíme jarnú údržbu, opiľovanie suchých konárov, je to kvôli bezpečnosti návštevníkov. Každý strom má svoju životnosť, aktuálne musíme vypíliť sekvojovec mamutí, ktorý vyschol vlani, suché konáre by mohli ohrozovať zdravie a životy ľudí,“ skonštatoval poverený riaditeľ OZ Topoľčianky Miloš Kunský.



Za každý vypílený strom zasadí správca parku niekoľko nových. Namiesto dvoch pagaštanov konských, ktoré sa nachádzajú pri oplotení a narúšajú jeho statiku, budú vysadené tri pagaštany. Jeden vyrúbaný sekvojovec nahradia dva. „Chceme park zachovať aj pre ďalšie generácie. Stromy potrebujú do určitých dimenzií narásť. Ďalších desať drevín pribudne pri poľovníckom zámku, vysadíme aj nový živý plot,“ priblížil zámery Lesov SR Kunský.



V anglickom parku v Topoľčiankach rastie viac ako 200 rôznych druhov drevín, žijú v ňom pávy a labute. Stromy v parku si pamätajú nielen Habsburgovcov a Keglevichovcov, ale pravdepodobne aj Rákociovcov. Atmosféru parku okrem zbierky javorov, cédra libanonského, sekvoje, ginka dvojlaločného a červenolistých bukov dotvárajú záhradné stavby, jaskyňa, viaceré jazierka a plastiky sôch jeleňa, diviaka a medveďa od Alojza Štróbla.



V parku sa stretával prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a spisovateľ Karel Čapek. Jeho súčasťou je aj pôvodne neogotický skleník - oranžéria so vzácnymi exotickými drevinami. Kedysi sa v ňom pre potreby panstva pestovala káva, ale aj pomaranče či banány. Dnes v ňom rastie citrónovník, rôzne exotické rastliny a začínajú kvitnúť orchidey.