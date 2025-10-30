< sekcia Regióny
Historický areál v Komárne rozžiaria desaťtisíce LED svetiel
Súčasťou výstavy budú rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do sveta fantázie a éry parných strojov.
Autor TASR
Komárno 30. októbra (TASR) - Historický areál Starej pevnosti v Komárne rozžiaria desaťtisíce LED svetiel. Areál sa od 14. novembra premení na čarovný fantasy svet, ktorý návštevníkov zavedie do podmorského sveta inšpirovaného dielom Julesa Verna 20.000 míľ pod morom. Komárno bude spolu so Sereďou súčasťou jedného z najväčších svetelných projektov v Európe Story of Lights, informovala Eva Poláčková, autorka idey svetelnej výstavy.
Komárno rozžiari 83.400 LED svetiel. Súčasťou výstavy budú rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do sveta fantázie a éry parných strojov. Návštevníci zažijú svetelnú vzducholoď z viac ako 15.000 svetielok či balón vytvorený z vyše 9500 LED svetiel. Atmosféru dotvoria interaktívne exponáty a originálne fotopointy.
Európsky svetelný projekt je konceptom českej spoločnosti. V tomto roku rozžiari mestá v 14 európskych krajinách. Každé z miest bude mať vlastnú tému a autentickú atmosféru, od fantasy sveta až po magické rozprávkové inštalácie spájajúce svetlo, hudbu a emócie.
Komárno rozžiari 83.400 LED svetiel. Súčasťou výstavy budú rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do sveta fantázie a éry parných strojov. Návštevníci zažijú svetelnú vzducholoď z viac ako 15.000 svetielok či balón vytvorený z vyše 9500 LED svetiel. Atmosféru dotvoria interaktívne exponáty a originálne fotopointy.
Európsky svetelný projekt je konceptom českej spoločnosti. V tomto roku rozžiari mestá v 14 európskych krajinách. Každé z miest bude mať vlastnú tému a autentickú atmosféru, od fantasy sveta až po magické rozprávkové inštalácie spájajúce svetlo, hudbu a emócie.