Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Historický areál v Komárne rozžiaria desaťtisíce LED svetiel

.
Archívna snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach

Súčasťou výstavy budú rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do sveta fantázie a éry parných strojov.

Autor TASR
Komárno 30. októbra (TASR) - Historický areál Starej pevnosti v Komárne rozžiaria desaťtisíce LED svetiel. Areál sa od 14. novembra premení na čarovný fantasy svet, ktorý návštevníkov zavedie do podmorského sveta inšpirovaného dielom Julesa Verna 20.000 míľ pod morom. Komárno bude spolu so Sereďou súčasťou jedného z najväčších svetelných projektov v Európe Story of Lights, informovala Eva Poláčková, autorka idey svetelnej výstavy.

Komárno rozžiari 83.400 LED svetiel. Súčasťou výstavy budú rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do sveta fantázie a éry parných strojov. Návštevníci zažijú svetelnú vzducholoď z viac ako 15.000 svetielok či balón vytvorený z vyše 9500 LED svetiel. Atmosféru dotvoria interaktívne exponáty a originálne fotopointy.

Európsky svetelný projekt je konceptom českej spoločnosti. V tomto roku rozžiari mestá v 14 európskych krajinách. Každé z miest bude mať vlastnú tému a autentickú atmosféru, od fantasy sveta až po magické rozprávkové inštalácie spájajúce svetlo, hudbu a emócie.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR