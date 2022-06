Dom na Námestí sv. Mikuláša v Trnave poskytne nájomné bývanie

Trnava 29. júna (TASR) – Mesto Trnava sa pripravuje na výstavbu nájomných bytov. Ohlásená je už lokalita na Tamaškovičovej ulici, výstavba by mala prebiehať tiež na Spartakovskej a novej lokalite Medziháj. Na nájomné bývanie by sa mal podľa informácií primátora Petra Bročku zmeniť aj historický objekt v centre mesta na Námestí sv. Mikuláša pri bazilike.



Rožný modrý jednopodlažný dom je, rovnako ako susediace objekty, súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Aj donedávna bol obývaný, jeho stav však nebol vyhovujúci, v súčasnosti sú jeho nájomníci vysťahovaní. "Pripravujeme sa na komplexnú rekonštrukciu, následnú prístavbu objektu a jeho transformáciu na bývanie vyššieho štandardu v centre mesta, ktoré bude mať ale nájomný charakter," uviedol Bročka. Príprava beží podľa jeho slov dlhodobo.



"Ako nájomníkov by sme chceli uprednostňovať ľudí z nedostatkových profesií pre mesto a blízke okolie, ako sú lekári alebo učitelia a podobne, ktorých bude Trnava potrebovať," doplnil Bročka. Pri zámere vychádzajú z predpokladu, že ak chce mesto prilákať nových špičkových mladých ľudí, je potrebné im vytvoriť, ako uviedol primátor,"áčkové" zázemie. Podľa jeho slov financovanie projektu pôjde buď z plánu obnovy alebo cez iné externé zdroje.