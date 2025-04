HISTORICKÝ EXKURZ VHÚ: Viete, ako prebiehali boje o Bratislavu?

Sovietski vojaci v Bratislave - historické zábery z roku 1945. V Bratislave—Rači v dnešnom Dome osvety sídlila jedna zo zásobovacích jednotiek Sovietskej armády. Foto: Archív TASR

Nemcami zničené a vypálene budovy v Bratislave. Obytné domy na Krížnej ulici. Foto: Foto: Archív TASR, autor L.Roller, 28.mája 1945.

Bratislava 4. apríla (Teraz.sk/VHÚ) - Štvrtého apríla 2025 si pripomíname 80. výročie oslobodenie Bratislavy, ktoré sa uskutočnilo v rámci útočnej Bratislavsko-brnianskej operácie rozplánovanej do dvoch etáp.uvádza na svojej stránke Vojenský historický ústav Operáciu podľa VHÚ uskutočnili na území juhozápadného Slovenska a južnej Moravy sovietske a rumunské vojská pôsobiace v zostave 2. ukrajinského frontu. Do bojov sa na začiatku operácie zapojilo 28 sovietskych a 14 rumunských divízií, proti ktorým stálo celkom 11 divízii nepriateľa.konštatuje VHÚ.Včasné prísuny ženijných prostriedkov umožnili rýchlo prekonávať rieky, na ktorých bola obrana nepriateľa zdolávaná z chodu. Počas bojov o priestory dnešného Štúrova, Komárna i Bratislavy podporovala útočiace vojská Dunajská vojnová flotila kontraadmirála G. Cholosťjakova, a to aj výsadkami námornej pechoty.Na začiatku apríla 1945 sa pred vojskami 2. ukrajinského frontu naďalej bránili vojská nemeckej 8. armády zo skupiny armád Juh a malá časť síl nemeckej 1. tankovej skupiny patriacej do skupiny armád Stred.K Malým Karpatom a k Bratislave sa sovietske vojská prebojovávali Podunajskou nížinou 1. apríla 1945, keď za deň postupovali priemerným tempom 15 až 20 km. V tejto súvislosti treba konštatovať, že tempo postupu v tomto období bolo najrýchlejšie v celom dovtedajšom priebehu bojov za oslobodenie Slovenska. Posun frontovej línie však nebol rovnomerný, pretože postup útočiacich jednotiek vojsk na pravom krídle frontu spomaľoval horský terén.Bratislava, dôležitý oporný bod na styku karpatských a alpských výbežkov, bola viac ako tri mesiace pripravovaná na obranu ako predsunutá súčasť nemeckej obrany Viedne a tzv. alpskej pevnosti. Na jej obranu boli vybudované tri pásma obrany: 1) na východných okrajoch predmestí Bratislavy a na Malom Dunaji, 2) na čiare Dynamitka – Prievoz, 3) na východnom okraji samotného mesta. Od svahov Koliby cez Emin Dvor, po východných okrajoch mesta, cez dvor severovýchodne od Mlynice až po Pálenisko obopínala mesto protitanková priekopa. Na Kolibe, Červenom moste v Líščinách a v Karlovej Vsi rozmiestnil nepriateľ 12 delostreleckých batérií.V meste boli vybudovane kryty, betónové bunkre, postavenia pre guľomety a delá. Nemecké velenie Bratislavu rozdelilo na niekoľko deštrukčných obvodov, v ktorých mali byť podľa vývoja bojov odpaľované trhavinové nálože, vytvárané zátarasy a závaly ulíc. Na zvláštnu sieť, tvorenú roznetovým elektrickým káblovým vedením, boli napojené niektoré dôležité dopravné objekty, továrenské a iné významné budovy (napr. hlavná pošta).Do priestoru južne od Dunaja sa presunuli nove nemecké divízie a útvary určené na obranu.Bezprostredné boje o Bratislavu začali 2. apríla 1945, keď prvé oddiely Červenej armády oslobodili Vajnory a odtiaľ ostreľovali nemecké pozície na svahoch Malých Karpát. O deň neskôr, 3. apríla, po delostreleckej príprave a leteckých útokoch jednotiek 5. leteckej armády generálplukovníka S. K. Goriunova, začali priame boje o Bratislavu.Od východu začali útočiť jednotky 25. gardového streleckého zboru generálporučíka F. A. Ostašenka, z juhu a juhovýchodu postupoval 23. strelecký zbor generálmajora M. F. Grigoroviča. Proti prúdu rieky Dunaj vyplávala Dunajská vojenská riečna flotila a z priestoru severne od Rusoviec podporovala paľbou boje pozemných vojsk. Druhá sulinská brigáda riečnych člnov podporovala 23. strelecký zbor a 1. kerčská brigáda riečnych člnov podporovala 10. strelecký zbor 46. armády postupujúci po pravom brehu Dunaja na Petržalku.Počas prvého dňa bojov o Bratislavu sa sovietske jednotky patriace do bojovej zostavy 7. gardovej armády prebojovali na okraj súvisle zastavanej plochy mesta. Línia dotyku vojsk s nepriateľom sa nedala presne určiť a menila sa aj počas noci. Bola kľukatá a miestami vyčnievala hrotom do nepriateľských pozícií, resp. sa oblúkovite sťahovala do vlastného tyla. Napriek tomu sa však dala vymedziť priestormi, ktoré sovietske jednotky mali jednoznačne a pevne vo svojich rukách. Večer 3. apríla prebiehala nasledovne: Pekná cesta, Dynamitka a priestor k okraju mesta, Jurajov dvor, Trnávka, Trnavský dvor, Pálenisko a Dunaj. Úspešným zavŕšením bojov počas prvého dňa bol daný predpoklad pre rozvíjanie útočnej aktivity v ďalší deň a ich víťazné zavŕšenie.Na základe výsledku prvého dňa bojov sa dalo predpokladať, že sa nepriateľ počas noci z 3. na 4. apríla pod ochranou tmy pokúsi vytiahnuť časť svojich vojsk na zaujatie ďalšej obrannej línie, ktorá bola všeobecne za riekou Moravou. Sovietske vojská tieto zámery nepriateľa chceli čo najviac zmariť.uvádza VHÚ.Ovládnutie hradu bolo nevyhnutné najmä z dvoch príčin. Prvá spočívala v tom, že nacistická obrana na hrade mala v dostrele niektoré časti centra mesta a druhá príčina v tom, že fašisti odtiaľto plne kontrolovali cestu pozdĺž Dunaja k Mlynskej doline a Karlovej Vsi, teda dnešné Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. Oslobodenie priestoru hradu malo vplyv aj na zavŕšenie oslobodenia celej západnej časti Bratislavy. Okolo 17. hodiny sovietske gardové jednotky dosiahli Mlynskú dolinu a bez meškania postupovali na Karlovu Ves. Ešte vo večerných hodinách dňa 4. apríla ju oslobodili. Večer došlo k najprudším bojom v Lamači, kde sa húževnato bránila krycia jednotka ustupujúcich fašistov. Nepriateľ nasadil aj delostrelectvo. Išlo im o to, aby čo najdlhšie udržali túto jedinú ústupovú cestu.Okrem už vyššie spomenutých vojsk mali na oslobodení mesta podiel aj sovietska 27. gardová tanková brigáda a v jej podriadenosti aj 2. tankový pluk rumunskej armády. Oba útvary nasadil veliteľ 7. gardovej armády generálplukovník M. S. Šumilov na smere hlavného úderu, teda na Bratislavu. V popoludňajších hodinách 3. apríla 1945 sa sústredili na južnom okraji Ivanky pri Dunaji a odtiaľ prenikli v súčinnosti so streleckými jednotkami predovšetkým na východné svahy Malých Karpát, ale i do predmestí a centra Bratislavy. Dňa 4. apríla oba tankové útvary pôsobili zásadne ako tanky priamej podpory pechoty, prevažne v zostave úderných skupín prvosledových divízií. Počas priamych bojov o Bratislavu padlo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a 121 civilistov.Nezabúdajme na utrpenie a bolesť sovietskych, rumunských a československých vojakov, ktorému nám priniesli slobodu, nezabúdajme ani na utrpenie civilného obyvateľstva, ktorým nemecké okupačné vojenské a bezpečnostné jednotky a ich slovenskí prisluhovači vzali nielen ich domovy a majetok, ale v mnohých prípadoch aj to najcennejšie – ich životy.