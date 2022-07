Historický festival Pribinova Nitrawa odštartovala módna show

Nitra 4. júla (TASR) – Atraktívnou módnou show, ktorá predstavila historické kostýmy a módne doplnky v podobe modernej módnej prehliadky, odštartoval v Nitre historický festival Pribinova Nitrawa. Pod Nitriansky hrad sa vrátil po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou ako súčasť programu osláv Nitra, milá Nitra. Organizátori využili ročnú prestávku na čiastočnú zmenu v dramaturgii. "Dobovú orientáciu na stredovek sme rozšírili aj na obdobie protitureckých vojen a stavovských povstaní," povedal organizátor festivalu Daniel Balko.



Obdobie tureckých bojov a stavovských povstaní sa podľa neho veľmi významne zapísalo do diania na celom Slovensku. "Bolo to takmer 200 rokov, ktoré určovali charakter diania u nás. Mesto však zatiaľ nenašlo spôsob, ako si toto obdobie pripomenúť, preto sme ho vsunuli do nášho historického festivalu," skonštatoval Balko.



Doobedňajší program festivalu v pondelok i v utorok (5. 7.) je venovaný detským návštevníkom. Deti si môžu prejsť vojenským výcvikom, vyskúšať si stredovekú zbroj a zbrane, vypočuť si príbehy zo stredovekého života a zoznámiť sa s prípravou dobových pokrmov.



Súčasťou programu v poobedňajších hodinách je historický sprievod mestom, divadelné predstavenie, šermiarske súboje, tanec a vojenské zápolenia v prevedení uhorskej šľachty i osmanských janičiarov. Program svojimi vystúpeniami a aktivitami zabezpečia dobové spolky a umelecké zoskupenia.