Historický motorový vlak s rušňom Cecaňa sa vydá na jazdu do Hoštíc

Bratislava 14. augusta (TASR) - Milovníci historických vlakov, cestovania a známej českej komédie si prídu na svoje. Vlak ťahaný historickým motorovým rušňom T478.1201 prezývaným Cecaňa sa opäť vydá na trojdňovú cestu, tentoraz počas predĺženého víkendu (20. - 22. 8.) do obce Hoštice u Volyně v Českej republike. V súprave vlaku budú radené historické ležadlové vozne, historický reštauračný vozeň i prezidentský vozeň Salon. Pre TASR to uviedol František Šiller z občianskeho združenia Albatros klub.



Mimoriadna jazda sa začne v piatok 20. augusta na bratislavskej Hlavnej stanici, odkiaľ vlak vyrazí do obce Hlubová nad Vltavou, kde bude možná návšteva kúpaliska, prehliadka zámku či ZOO. "Vlak bude pokračovať do stanice Hoštice u Volyně, kde bude priestor na nostalgické fotografovanie a ďalej do stanice Malenice, miesta posledného odpočinku herečky Jiřiny Jiráskovej," priblížil Šiller.



Piatková jazda sa skončí v obci Vimperk, kde bude počas sobotňajšieho predpoludnia napríklad prehliadka novozrekonštruovaného štátneho zámku Vimperk. Sobotné popoludnie bude patriť viacerým "lákadlám“, vybrať s budú môcť na turistiku náučným chodníkom s vyhliadkovou vežou, k jeleniemu výbehu, sovím voliéram alebo sa miestnou lokálkou previezť do stanice Volary, kde sa chystajú Slávnosti dreva.



V nedeľu čaká cestujúcich návšteva Hoštíc. "Nebude chýbať moderovaná prehliadka s miestnym sprievodcom, vypočujú si aj nezverejnené veci z natáčania komédií, navštívime aj kravín s posteľou, ktorá nesmie chýbať na žiadnej fotke z tohto výletu," poznamenal Šiller. Na ceste späť je naplánovaná aj návšteva Strakoníc s hradom. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke združenia.



OZ Albatros spolupracuje pri tejto medzinárodnej akcii so ZSSK a ŽSR, ale tiež s ČD Nostalgie a Stifterovým pošumavským železničným spolkom Vimperk.