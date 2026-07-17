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Historický park v Dolnej Krupej sa opäť premenil na rozprávkový svet
Hlavným motívom je príbeh o svete rozdelenom na štyri ríše - vodnú, lesnú, nebeskú a tieňovú.
Autor TASR
Dolná Krupá 17. júla (TASR) - Historický park pri kaštieli v Dolnej Krupej (okres Trnava) sa opäť premenil na rozprávkový svet. Ďalší ročník fantazijného Lestivalu sa koná od piatka do nedele (19. 7.). Podujatie je inšpirované rozprávkami Pavla Dobšinského a slovanskou mytológiou. TASR to uviedla riaditeľka a organizátorka festivalu Nikola Gergely.
Hlavným motívom je príbeh o svete rozdelenom na štyri ríše - vodnú, lesnú, nebeskú a tieňovú. Návštevníci sa počas podujatia stretávajú s rozprávkovými bytosťami a venujú sa rôznym úlohám a aktivitám. Novinkou je systém Lestipas, prostredníctvom ktorého môžu deti počas festivalu zbierať pečiatky za splnené úlohy.
Súčasťou programu sú aj fyzikálne pokusy, tvorivé dielne, oddychové zóny pre rodiny s deťmi či drevený kolotoč. Jednou z hlavných atrakcií je šesťmetrový trojhlavý drak. Nechýbajú vystúpenia viacerých hudobných hostí. Súčasťou festivalu sú aj divadelné predstavenia, cirkusové vystúpenia, pochody rozprávkových postáv či večerný Svetluškový pochod.
Návštevníci môžu vidieť akrobatické vystúpenia, drevený cirkus, veľkoformátové rozprávkové postavy alebo tematické inštalácie. Organizátori pripravili aj ekologickú zónu, diskusie na rodinné témy, čítania rozprávok, „handmade“ trhy a gastronomickú zónu.
Hlavným motívom je príbeh o svete rozdelenom na štyri ríše - vodnú, lesnú, nebeskú a tieňovú. Návštevníci sa počas podujatia stretávajú s rozprávkovými bytosťami a venujú sa rôznym úlohám a aktivitám. Novinkou je systém Lestipas, prostredníctvom ktorého môžu deti počas festivalu zbierať pečiatky za splnené úlohy.
Súčasťou programu sú aj fyzikálne pokusy, tvorivé dielne, oddychové zóny pre rodiny s deťmi či drevený kolotoč. Jednou z hlavných atrakcií je šesťmetrový trojhlavý drak. Nechýbajú vystúpenia viacerých hudobných hostí. Súčasťou festivalu sú aj divadelné predstavenia, cirkusové vystúpenia, pochody rozprávkových postáv či večerný Svetluškový pochod.
Návštevníci môžu vidieť akrobatické vystúpenia, drevený cirkus, veľkoformátové rozprávkové postavy alebo tematické inštalácie. Organizátori pripravili aj ekologickú zónu, diskusie na rodinné témy, čítania rozprávok, „handmade“ trhy a gastronomickú zónu.