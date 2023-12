Historicky prvé referendum v Trnave bude o parkovacej politike

Trnava 12. decembra (TASR) - V Trnave sa 13. januára 2024 bude konať historicky prvé miestne referendum. Trnavčania v ňom budú rozhodovať o tom, či odmietnu doterajšiu politiku parkovania, ktorú v postupných krokoch už niekoľko rokov zavádza radnica. Referendum vyhlásilo mestské zastupiteľstvo na svojej utorkovej schôdzi, na akciu počíta s nákladom 50.000 eur.



Referendum iniciovala občianska skupina Stop parkovaciemu teroru, ktorá vyzbierala v petičnej akcii 16.715 platných podpisov. Požiadavkou bolo vyhlásenie plebiscitu s piatimi otázkami. K nim vznikla na zastupiteľstve niekoľko hodín trvajúca diskusia s predsedom petičnej akcie Rudolfom Krajčovičom. Otázky poslaneckého pléna sa týkali obsahu otázok a ich praktického dosahu v prípade, ak by bolo referendum úspešné. Krajčovič otázky o povedomí vyhlasovateľov referenda o dosahu na fungovanie mesta nedokázal uspokojivo podľa poslancov zodpovedať.



Prvá referendová otázka sa týka zrušenia aktuálnej parkovacej politiky podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Vedúci právneho odboru radnice Igor Kršiak vysvetlil, že zrušenie jedného VZN automaticky neznamená návrat k predchádzajúcemu. "Mesto sa v prípade úspešnosti tohto bodu dostane do bodu nula, nie k stavu, ktorý platil predtým. Nebude platiť žiadna regulácia, bude sa všade parkovať zadarmo," uviedol. Primátor Peter Bročka zopakoval svoj názor, že petičný výbor ľudí dostatočne neinformoval o tom, čo požiadavky znamenajú, z čoho vychádzajú, aká je príčina a následok. Uviedol, že zrušenie regulovaného parkovania znamená ročne v mestskej pokladnici mínus tri milióny eur, ktoré získava z parkovného. Krajčovič povedal, že nikto parkovanie zadarmo nechce a iniciatíva každému, kto prejavil záujem, otázky vysvetľovala. "Nemusíme sa tváriť, že musia byť vyriešené všetky detaily," uviedol v jednej z početných reakcií na vystúpenia poslancov.



Iniciatíva opätovné zavedenie regulácie parkovania v referendových otázkach podmieňuje vybudovaním záchytných parkovísk s 1380 miestami, zriadením kyvadlovej dopravy, regulovaním parkovania iba v zónach s dostatočným počtom parkovacích miest a zabezpečením rovnakých podmienok rezidentov v každej zóne. Poslanec Andrej Farkaš vyčíslil ich splnenie na obdobie piatich až siedmich rokov a celkovo 43 miliónov eur. A k tomu takmer žiadne investície do mestskej infraštruktúry, lebo si ich mesto nebude môcť v danej situácii dovoliť.



Hlasovanie sa uskutoční v 25 okrskoch po celom území Trnavy od 7.00 do 22.00 h. Na každú z otázok dostanú hlasujúci možnosť odpovedať buď áno, alebo nie. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.