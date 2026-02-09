< sekcia Regióny
Historicky prvou Alejou roka je rodová lipová alej nad obcou Unín
Na počesť cisára Františka Jozefa I. tam v minulosti vysadili 12 líp, zachovala sa už iba jedna.
Unín 9. februára (TASR) - Historicky prvou Alejou roka na Slovensku je rodová lipová alej nad obcou Unín v okrese Skalica. O ocenení rozhodlo online hlasovanie. Vysadili ju miestni dobrovoľníci. TASR o tom informoval koordinátor projektov Slovenské aleje a Alej roka Marek Ochaba z občianskeho združenia Človek a krajina.
Na počesť cisára Františka Jozefa I. tam v minulosti vysadili 12 líp, zachovala sa už iba jedna. Miestne rodiny nadviazali na históriu a v roku 2017 dosadili 64 mladých stromov. Jarmila Kollárová, ktorá spolu s kamarátkami iniciovala výsadbu lipovej aleje v Uníne, uviedla, že celé rodiny si takýmto spôsobom vytvárajú k stromom osobný vzťah a vďaka tomu sa o ne starajú aj po výsadbe.
Komunitný charakter a prepojenie s históriou prispeli k tomu, že unínska rodová alej prekonala v hlasovaní aj staršie a rozsiahlejšie aleje v Plaveckom Podhradí, Modre a Gabčíkove. „Prvý ročník ankety Alej roka tak potvrdil, že slovenské aleje nie sú len krajinotvorným prvkom, ale aj nositeľmi výnimočných príbehov. Tie mapuje projekt Slovenské aleje, v rámci ktorého anketa vznikla,“ zhrnul Ochaba.
Záujem o sadenie alejí na Slovensku podľa Ochabu síce rastie, no kľúčová je aj následná starostlivosť. Stromy podľa neho potrebujú pravidelnú zálievku, výchovný rez, mulčovanie aj ochranu proti škodcom, najmä v prvých rokoch po výsadbe. „Aleje zo slovenskej krajiny naďalej ubúdajú a ich obnovovanie nebýva ľahké. Napriek tomu sa v posledných rokoch tešia popularite, o čom svedčia tzv. rodové aleje, ako je i tá v Uníne,“ doplnil.
