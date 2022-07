Historický vláčik Korýtko vozí návštevníkov Ružomberka piatu sezónu

Ružomberok 4. júla (TASR) - Historický vláčik Korýtko jazdí v Ružomberku na trojkilometrovom úseku zrekonštruovanej železnice už piatu sezónu. Okrem bežnej prevádzky vlaku s vozňom pre bicykle a kočíky čakajú na návštevníkov počas leta v konečnej stanici Zápalkáreň tematické podujatia.



"Vláčik odvezie všetkých cestujúcich zo železničnej stanice v Ružomberku na stanicu Zápalkáreň a späť, a to každú prázdninovú sobotu i nedeľu v čase od 9.00 do 18.00 h," povedal člen občianskeho združenia Korytnická železnica Ružomberok Martin Baník.



Po jazde vláčikom si na stanici Zápalkáreň budú môcť návštevníci spraviť piknik a oddýchnuť v ústí Revúckej doliny, či sa vybrať na výlet do okolia – na Vlkolínec alebo Malinô Brdo. Na mieste vedia zapožičať bicykle a elektrobicykle, na ktorých môžu pokračovať po bývalej trati korytnickej železnice a dostať sa k Brankovskému vodopádu či do konečnej stanice v Korytnici.



"Počas leta budú pripravené podujatia ako papierenský deň či modelársky deň, počas ktorého bude možné vidieť aj ukážky starej vojenskej výzbroje a techniky. Na gazdovskom dni sa návštevníci môžu tešiť na zvieratká z okolitých fariem. Letnú sezónu uzavrieme divadelným a folklórnym dňom," priblížila Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.



Bývalá železnica vznikla v roku 1908, jej prevádzku ukončili o 66 rokov neskôr. Pôvodná železnica slúžila na prepravu tovaru aj cestujúcich z okolitých obcí do Ružomberka. Vozila aj hostí do kúpeľov v Korytnici. V závere jej existencie sa z nej postupne stávala skôr turistická atrakcia. To potvrdil aj rok 2018, kedy sa podarilo obnoviť torzo z pôvodnej trasy, ktorou vláčik jazdil v minulom storočí.