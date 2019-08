Historický vozeň na košickej detskej železničke zničilo nákladné auto

Detská železnica bude počas stredy mimo prevádzky.

Košice 14. augusta (TASR) – Do odstavených vagónov Košickej detskej historickej železnice narazilo v stredu dopoludnia nákladné auto s cisternou. Ako pre TASR povedal jej riaditeľ Ľubomír Lehotský, pri dopravnej nehode na košickej Čermeľskej ceste došlo aj k fatálnemu poškodeniu vozňa vyrobeného v roku 1886, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, respektíve je zapísaný v zozname technických pamiatok. Zranená je jedna osoba.



Podľa Lehotského vodič pri nehode prerazil zvodidlá a náraz vagóny naklonil. „Škody zatiaľ neviem odhadnúť, ale budú vyššie ako 100.000 eur. Jeden z vagónov je vzácny historický, na ďalšom sme pracovali tri roky a do prevádzky sme ho uviedli len pred pár dňami. Bola to odstavná koľaj, našťastie, okolo žiaden vláčik nešiel,“ povedal.



„Nákladné auto je prevrátené, zraneného šoféra odviezlo sanitné vozidlo. Na mieste zasahuje deväť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na troch vozidlách, situáciu riešia. Išlo o fekálnu cisternu, neboli to žiadne nebezpečné látky,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva (KR PZ) HaZZ v Košiciach.







Detská železnica bude počas stredy mimo prevádzky. Podľa Lehotského by po premeraní trate, vyslobodení havarovaného kamióna a odprataní zvyškov nehody mohla byť spustená vo štvrtok (15. 8.).



Ako pripomenul, v poslednom období eviduje detská železnica v Košiciach viaceré škody, pred pár týždňami ju podľa jeho slov niekto okradol o podvaly a štrk.



Škody na detskej železnici sú asi 200.000 eur



Predbežná škoda po nehode, pri ktorej cisterna poškodila historický vozeň košickej detskej historickej železnice, je 200.000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Košice na sociálnej sieti. V súčasnosti je cesta z dôvodu vyťahovania cisterny uzavretá.



Dôvodom nehody, ktorá sa stala v stredu na Čermeľskej ceste, bolo podľa polície pravdepodobne neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky. „Dvadsaťdeväťročný vodič cisterny v zákrute dostal šmyk, s vozidlom prešiel do protismeru, odkiaľ sa odrazil a následne sa cez zvodidlá prevrátil,“ spresňuje s tým, že ho zastavili až vagóny historickej detskej železnice.



Dychová skúška vodiča bola negatívna. Podľa hasičov, ktorí na mieste zasahovali, pri nehode utrpel zranenia.



Ako pre TASR povedal riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský, pre dopravnú nehodu došlo k fatálnemu poškodeniu vozňa vyrobeného v roku 1886, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, respektíve je zapísaný v zozname technických pamiatok. „Jeden z vagónov je vzácny historický, na ďalšom sme pracovali tri roky a do prevádzky sme ho uviedli len pred pár dňami. Bola to odstavná koľaj, našťastie, okolo žiaden vláčik nešiel,“ povedal s tým, že detská železnica bude počas stredy mimo prevádzky.



Pri zrážke kamióna s nákladiakom v Oškerde utrpela zranenia jedna osoba



Dopravná nehoda nákladného motorového vozidla a kamiónu s návesom, ku ktorej došlo v utorok (13. 8.) popoludní na štátnej ceste I/11 v katastri kysuckej obce Oškerda, si vyžiadala jednu zranenú osobu. TASR o tom v stredu informoval Marek Panák z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.



Hasiči po príchode na miesto nehody zistili, že zranená osoba je zakliesnená v kabíne jedného z havarovaných vozidiel. Za pomoci hydraulického vyslobodzovacieho náradia zranenú osobu z vozidla vyslobodili a asistovali pracovníkom záchrannej zdravotnej služby pri poskytovaní zdravotníckej pomoci. „Hasiči zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny. Po zdokumentovaní nehody políciou pomohli pracovníkom odťahovej služby pri premiestnení havarovaných vozidiel a vozovku očistili,“ priblížil Panák.



Pri udalosti zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a Žiline s troma kusmi techniky.