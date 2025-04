Historik A. Bolerázsky priblíži v prednáške oslobodenie Piešťan

Piešťany 8. apríla (TASR) - Prednáška s názvom Piešťany a koniec vojny/Prechod frontu a oslobodenie Piešťan 4. apríla 1945, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. apríla o 16.30 h v hlavnej expozícii Balneologického múzea Imricha Wintera, priblíži fakty týkajúce sa obetí, škôd či možno doposiaľ nepublikované informácie. Stane sa tak pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta. TASR to uviedol historik a kurátor zbierky histórie múzea Andrej Bolerázsky.



Ako uviedol, verejnosti sa pokúsi odprezentovať podľa jeho slov zaujímavé veci, týkajúce sa nielen vojenských jednotiek, ktoré oslobodzovali, kedy a ako sa sem dostali. Spomenie napríklad aj rôzne vojnové škody, prípadne ktoré armády, aké škody spôsobili.



V súvislosti s veľkými škodami budú odprezentované aj fotografie. Išlo škody spôsobené na infraštruktúre v Piešťanoch, do vzduchu boli vyhodené ustupujúcou nemeckou armádou oba mosty. „Najmä známy a architektonický skvost Kolonádový most, ktorý bol taktiež vlastne veľmi ťažko poškodený, a opravený bol až o 11 rokov neskôr,“ zhrnul.



Škody vznikli aj na poštovom úrade, zničené však boli i kasárne či letisko v Piešťanoch, ktoré bolo rozhorené a všetky jeho hangáre vyhodené do vzduchu. Nemci mali mať záujem zničiť aj Ružový mlyn v Piešťanoch, ale tomu sa podarilo zabrániť.



Podľa Bolerázskeho verejnosť nemá stále úplne vyjasnené, či Piešťany boli oslobodené aj rumunskou armádou alebo Červenou armádou, čo plánuje v prednáške vysvetliť. V súvislosti s vojnovými obeťami spomenul pamätníky, ktoré sa na území mesta nachádzajú.



Priamo v Piešťanoch sa síce nebojovalo, no situácia obyvateľov mesta aj tak zasiahla. Obete existujú nielen z radov vojakov, ale aj z civilného obyvateľstva v dôsledku delostreleckého bombardovania. „Už deň predtým začala Červená armáda ostreľovať z neďalekých návrší ponad Váh, od vrchu Havran a od Radošiny, Piešťany, kde sa sústreďovali ustupujúce nemecké vojská, najmä na železničnej stanici a ustupovali smerom na sever a severozápad,“ uviedol historik.



Bolerázsky plánuje opísať príbehy, ktoré sa mu podarilo nájsť v archívoch. „Taktiež možno určité prípady, keď sa vyšetrovali po prechode frontu rôzne výtržnosti, či už krádeže, rabovačky zo strany vojakov jednotlivých armád, či to už boli ustupujúci Nemci alebo aj Červená armáda a rumunská armáda,“ vysvetlil.



Spomenul aj obrannú líniu Nemcov, museli ju budovať práve obyvatelia Piešťan a okolia. „Ustupujúce nemecké jednotky sa stiahli na obrannú líniu, ktorú si budovali už dlho predtým. Od jesene 1944 na neďalekom úpätí Malých Karpát. Tieto obranné línie budovali aj obyvatelia Piešťan a okolitých obcí, ktorí tam každý deň museli stavať. Buď kopať zákopy, alebo priestory pre rôzne bunkre a opevnenia,“ doplnil Bolerázsky.