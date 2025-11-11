< sekcia Regióny
Historik porozpráva o artefaktoch z fondov SSM spojených s hrou detí
Stredoslovenské múzeum (SSM) pokračuje v cykle besied venovaných 770. výročiu založenia mesta Banská Bystrica.
Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) pokračuje v cykle besied venovaných 770. výročiu založenia mesta Banská Bystrica a 13. novembra o 17.00 h organizuje v Matejovom dome stretnutie s historikom Filipom Glockom. Z depozitára múzea vybral artefakty, ktoré sa spájajú s hrou detí a porozpráva o nich všetkým záujemcom. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
V zbierkach SSM sa nachádza 27 kusov zbierkových predmetov spojených s hrou detí. Ide o artefakty, ktoré až na jednu výnimku neboli nikdy predstavené muzeálnej ani širšej verejnosti. Hračky sú totiž špecifickou skupinou, ktorá je relatívne ťažko vystaviteľná v expozičnom kontexte. V SSM sa artefakty spojené s hrou detí nachádzajú v dvoch fondoch.
„Etnografický fond obsahuje 12 kusov zbierkových predmetov. Najstarším artefaktom spojeným s hrou v SSM je drevený vtáčik na drevenej rúčke. Ide o zvukovú rytmickú hračku s úderom zobáčika na drevo prírodnej hnedej farby. V historickom fonde máme 15 kusov zbierkových predmetov. Medzi prvými sa dostali do fondu artefakty, ktorých pôvod bol súčasťou výrobného programu v smaltovni Hronec. Ide o sadu detského kuchynského vybavenia. Zaujímavosťou je, že hračky vyrábané v rokoch 1955 až 1966 ako autíčka, vedierka či formičky do piesku boli celokovové, z oceľového plechu, lakované a poctivo tvarované. Od roku 1974 sa ich výroba postupne utlmovala až v roku 1980 úplne zanikla,“ priblížil Glocko.
Zbierka hračiek múzea dokumentuje kultúrne zmýšľanie spoločnosti, technologický pokrok a nádeje aj sny generácií detí. Exponáty dokumentujú úlohu, ktorú hračky zohrávali pri poskytovaní pohodlia i vzdelávacích zručností.
„Hračky sú zaujímavým muzeálnym artiklom, aj keď veľmi špecifickým na vystavenie, pokiaľ múzeum nemá úzku špecializáciu. Určite majú múzeá hračiek význam aj vo vzdelávaní a ochrane kultúry, pretože sa stávajú dôležitými zdrojmi na učenie sa o minulosti a na podporu tvorivosti a hry v súčasnosti,“ dodal historik.
