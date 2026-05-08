Historik SNP J. Jablonický bude mať v Banskej Bystrici bustu
Autor TASR
Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) napĺňa verejný prísľub, že do 29. augusta tohto roka prispeje k vytvoreniu dôstojného pamätného miesta historikovi Jozefovi Jablonickému, ktorý dodnes na Slovensku nemá ani len pamätnú tabuľu. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý dal taký prísľub vlani v deň výročia Slovenského národného povstania (SNP). V súčasnosti je už pripravený návrh jeho busty, ktorá bude osadená v priestoroch Úradu BBSK.
„V čase, keď sa dejiny neraz prepisujú a prispôsobujú aktuálnym politickým preferenciám, nadobúda pravda ešte väčší význam a platí to aj pre najdôležitejšiu udalosť našich moderných dejín. SNP si zaslúži pravdivý obraz, presne taký, aký nám zanechal historik Jozef Jablonický. Nezradil svoje profesijné ideály a vytvoril odkaz, ktorý máme v podobe knihy Povstanie bez legiend. Zbavil Povstanie mýtov, deformovaný príbeh zaplnil stovkami zaznávaných alebo opomínaných mien, príbehov a ľudských osudov, zaznamenal činy statočných a múdrych, nezamlčal ani chyby, omyly a slabosti. Pamätným miestom chceme vzdať úctu a vďaku jeho rozsiahlemu dielu a životnému odkazu,“ vysvetlil šéf kraja.
BBSK v spolupráci s občianskym združením Kultúrne koncepty pripravujú dôstojné pamätné miesto, ktorého prípravou Lunter poveril kurátorku Alexandru Kusú. K spolupráci oslovila multimediálneho umelca, sochára Jaroslava Kyšu. Spolu s historikmi a pamätníkmi pracujú na diele, ktoré bude symbolicky spracovávať Jablonického odkaz a zároveň ho zasadzovať do kontextu súčasného umenia.
„Pre mňa to bola odborná a asi aj osobná výzva, prispieť k tomu, aby vzniklo pamätné miesto, ktoré bude zároveň dobrým dielom súčasného umenia. To je ťažké vždy, ale v Banskej Bystrici je to o to ťažšie, že tu je ikona žánru, Pamätník SNP od Dušana Kuzmu a Jozefa Jankoviča. Busta vzniká v dobe, keď sú osobnosti ako Jozef Jablonický zvlášť dôležité,“ priblížila Kusá.
Historik Jablonický sa venoval téme SNP a jeho práca bola výnimočná najmä tým, že sa usiloval o čo najpresnejší a najpravdivejší obraz udalostí, bez ideologických skreslení, mýtov či legiend a dopĺňal ho o mená a príbehy, ktoré boli dlhé desaťročia opomínané. Zomrel v roku 2012. Jeho dielo zostáva dodnes základným zdrojom poznania o Povstaní a významným odkazom pre historikov i verejnosť.
