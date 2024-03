Historik v v B. Bystrici priblíži obraz Horného Uhorska v cestopisoch

Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Obraz Horného Uhorska v cestopisoch na prelome 18. a 19. storočia priblíži návštevníkom Thurzovho domu Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici historik Patrik Kunec. Múzeum organizuje podujatie v spolupráci s katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 27. marca o 17.00 h v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Cestopisná literatúra je zdrojom nových informácií, zaujímavých faktov a skutočností z určitého historického obdobia. Aj preto možno cestopisnú literatúru zaradiť medzi historické pramene, o to vzácnejšie, že obsahujú viacero autorských čŕt či presadzovanie ideológií.



"Témou prednášky je priblíženie obsahu vybraných cestopisov francúzskych a anglických cestovateľov o území Slovenska (Horného Uhorska), ktoré vznikli v období zhruba od roku 1750 do roku 1820. Predstavím dôvody, pre ktoré vybraní cestovatelia podnikli cestu do Uhorska, charakter ich cestopisných diel a napokon vybrané detaily z cestopisov, najmä vo vzťahu k stredoslovenskej banskej oblasti," avizoval Kunec.



Podľa neho cestopisy zahraničných autorov poskytujú zaujímavý obraz najmä o hospodárstve, kultúre a každodennom živote obyvateľov krajín a regiónov, cez ktoré cestovali. "Často sa v nich zachovali informácie, ktoré iné typy prameňov neobsahujú," dodal historik.