Históriu Bienále ilustrácií Bratislava priblíži dokumentačná výstava

Bratislava 15. júla (TASR) - Retro BIB 1967-2025 je názov dokumentačnej výstavy z histórie Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktorú pripravuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti a Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB). Vernisáž sa uskutoční 17. júla o 16.00 h vo Výstavnej sále UKB. TASR o tom informovala Eva Vargová z Bibiany.



Spresnila, že výstava sa koná pri príležitosti jubilejného 30. ročníka BIB. Mapuje bohatú históriu prestížneho medzinárodného podujatia venovaného ilustráciám kníh pre deti a mládež. Výročie BIB, ktoré už od svojho vzniku v roku 1967 získalo záštitu UNESCO a IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), je podľa organizátora významným sviatkom pre celý svet obrázkovej detskej knihy.



Výstava predstaví najvýznamnejšie momenty vo vývoji BIB i jeho kľúčové osobnosti, ktoré spoluvytvárali jeho podobu. Bibiana pri tvorbe podujatia využila svoj bohatý dokumentačný archív. Materiál z archívu ukáže pestrú históriu jednotlivých ročníkov podujatia od roku 1967 až po súčasnosť, keď sa Bratislava pravidelne stáva mestom stretnutí najlepších ilustrátorov, vydavateľov a odborníkov na obrázkové knihy pre deti a mládež z celého sveta.



Námet a dramaturgiu výstavy pripravila generálna komisárka BIB Zuzana Jarošová, predsedníčka medzinárodného komitétu BIB. Súčasťou výstavy má byť aj 29 reprodukcií ilustrácií, ktoré získali najvyššie ocenenie - Grand Prix BIB.



Riaditeľka Bibiany Petra Flach avizuje, že výstava je prvou sprievodnou udalosťou k 30. ročníku BIB. „Táto výstava je viac než len prehliadka, je to kultúrna pamäť, živý archív obrazovej krásy a dôkaz toho, že obrázková kniha má schopnosť formovať hodnoty, cit a vnímanie generácií,“ hovorí Flach o výstave RETRO BIB 1967-2025. „Je poctou všetkým, ktorí stáli pri zrode tohto výnimočného projektu, a zároveň pozvaním nazrieť do bohatého príbehu, ktorý sa už takmer šesť desaťročí píše v Bratislave. Verím, že výstava osloví nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť - a pripomenie nám, aké dôležité je vychovávať deti k umeniu a vizuálnej kultúre od najútlejšieho veku,“ dodala.



Bienále ilustrácií Bratislava vzniklo v roku 1967 ako medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh. Na jej začiatku stáli nadšenci krásnej detskej knihy - Dušan Roll, ilustrátori Albín Brunovský, Ján Švec, Miroslav Cipár a ďalší, ktorí si povedali, že deťom treba dať to najlepšie v podobe krásnej obrázkovej knihy, a že najlepšie originály ilustrácií umelcov z celého sveta treba hľadať a oceňovať v hlavnom meste Slovenska.