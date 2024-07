Históriu Brezna priblížia ľuďom viaceré komentované prehliadky

Brezno 20. júla (TASR) - Turisti, ktorí v lete zavítajú do horehronského mesta, môžu spoznávať Brezno prostredníctvom komentovaných prehliadok. Každoročne ich organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie v spolupráci s mestským infocentrom vo zvonici.



Dodáva, že záujemcom chcú takto priblížiť históriu, ale aj zaujímavosti najväčších mestských dominánt, na ktoré sú Brezňania obzvlášť hrdí. Každá z prehliadok je venovaná inej téme. Komentované sprevádzanie s názvom Po stopách literárnych osobností mesta Brezna bude 25. júla. Odhalí mená významných autorov regionálneho významu, ktorí žili alebo pôsobili v Brezne. Hovorené slovo doplnia divadelníci ochotníckeho divadelného súboru. Trasa prehliadky bude obohatená o návštevu expozície literárneho múzea, ktoré sídli v evanjelickej fare.



Prehliadka sa uskutoční aj 6. augusta. "Nosnou témou bude brezniansky hrdina, ktorý sa pustil do súboja s Turkom a zachránil mesto pred zničením," objasňuje OOCR s tým, že históriu slovom aj mečom návštevníkom priblížia i rytieri z klubu historického šermu.



Príbeh o osobnostiach, ktoré sa najviac pričinili o rozkvet mesta a zostali po nich najvýraznejšie stopy, bude témou ďalšej prehliadky, ktorá sa uskutoční 15. augusta. Vyvrcholením večera bude zážitkový koncert na nádvorí expozície Nostalgia. Kapacita všetkých prehliadok je však obmedzená, preto je nutná rezervácia.



Výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková uviedla, že zastávkami každej z trás je napríklad infocentrum vo zvonici, v ktorom sa kupujú vstupenky. "Ďalej historické námestie so zástavbou významných meštianskych domov, tiež mestský park, evanjelický kostol a židovská synagóga. Poslednou zo zastávok na trase prehliadok je expozícia Nostalgia," povedala.



Návštevníci v nej uvidia zariadený trojizbový byt zo 70. a 80. rokov s rôznymi doplnkami typickými pre toto obdobie. Nechýba kuchynská linka s predmetmi dennej spotreby, rohová sedacia súprava a nábytková zostava. Nahliadnuť môžu tiež do vyšetrovacej miestnosti, keďže doba bola povestná aj rôznymi zásahmi bývalého režimu, hlavne prostredníctvom silových zložiek, akými bola Štátna bezpečnosť.