Históriu Brezna priblížia turistom komentované prehliadky

Brezno 10. júla (TASR) - Turisti, ktorí v lete zavítajú do horehronskej metropoly, môžu spoznávať mesto Brezno prostredníctvom komentovaných prehliadok. Každoročne ich organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie v spolupráci s mestským infocentrom vo zvonici.



Ako v pondelok na webovej stránke informovala radnica, záujemcom chcú takto priblížiť históriu, ale aj zaujímavosti najväčších mestských dominánt, na ktoré sú Brezňania obzvlášť hrdí. Prehliadky sa konajú každý druhý štvrtok, teda 13. a 27. júla, 10. a 24. augusta so začiatkom o 15.00 h pred mestskou vežou. Dve OOCR pripravila aj vo večerných hodinách so začiatkom o 19.00 h. Jednu už majú za sebou, druhá je naplánovaná na 17. augusta. Kapacita je však obmedzená, preto je nutná rezervácia.



"Tematicky bude venovaná príbehom zo života zvonárov v Brezne, ktorí bili na srdce zvonov viac ako dve stáročia. Neľahký život zvonára a jeho ženy činoherne znázornia profesionálni herci z divadelného sveta," uvádza mesto.