Históriu Carpathie priblíži nová výstava v Prievidzi

Prievidza 21. marca (TASR) - Prievidzský potravinársky závod Carpathia vznikol pred 150 rokmi. Jeho históriu priblíži nová koprodukčná výstava v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Návštevníci si ju tam budú môcť pozrieť od 2. apríla do 30. septembra. TASR o tom v piatok informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



"Od majiteľov cez manažment, úradníkov, výrobných robotníkov až po upratovačky, všetci po častiach písali spletité dejiny závodu, ktoré sa rozpletú na koprodukčnej výstave v priestoroch Hornonitrianskeho múzea," doplnila. Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko a bojnickým pracoviskom Štátneho archívu v Trenčíne.



História prievidzského potravinárskeho závodu siaha do roku 1875, keď bola založená Prvá prievidzská pálenica. Jej hlavným výrobným zameraním bolo spracovanie ovocia a ďalších prírodných surovín regiónu. Po kolektivizácii poľnohospodárstva a priemyselnom rozvoji regiónu v 50. rokoch 20. storočia sa podnik preorientoval na výrobu dehydrovaných polievok. V súčasnosti sa okrem polievok zaoberá aj výrobou dehydrovaných zmesí či bujónov.