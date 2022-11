Históriu chemickej továrne na Majdane spoznajú turisti na prehliadke

Trnava 2. novembra (TASR) - Séria bezplatných prehliadok Nepoznané miesta regiónu Trnava pokračuje v sobotu (5. 11.) exkurziou na majetku šľachtického rodu Pálffy v Malých Karpatoch. Účastníci spoznajú históriu chemickej továrne, ktorá vznikla ešte skôr ako turisticky obľúbený Smolenický zámok. Informoval o tom zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



"Po úspechu prvej prehliadky továrne na Majdane v máji, kedy sa nám prihlásilo veľa záujemcov, ju teraz v novembri zopakujeme," uviedol Prostinák. So sprievodcom a architektom Miroslavom Beňákom sa záujemcovia dozvedia o histórii a architektonickej hodnote chemickej továrne na Majdane neďaleko Horných Orešian. Tú založil Jozef Pálffy v rokoch 1880 - 1883 ako súčasť jeho ambiciózneho podnikateľského plánu. Okolie továrne slúžilo ako zázemie a robotnícka kolónia, dnes sa využíva ako obľúbená rekreačná oblasť.



Prehliadka je bezplatná, no miesto na nej je potrebné si vopred rezervovať. "Začína sa o 9.45 h a bude trvať približne dve hodiny. Na dopravu do Horných Orešian je možné využiť spoj prímestskej autobusovej dopravy z Trnavy, ktorý odchádza o 8.55 h z autobusovej stanice," doplnil Prostinák. Rezervácia miest je na stránke www.regiontrnava.sk/produkt/nepoznane-miesta.