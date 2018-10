Históriu kaštieľa v Žiari má odkryť jeho archeologický výskum

Renesančno-barokový kaštieľ pri Parku Štefana Moysesa kúpilo mesto od sukromníka za 2,8 milióna eur.

Žiar nad Hronom 21. októbra (TASR) - Žiarsky kaštieľ, ktorý pred časom mesto získalo do svojho vlastníctva, čaká archeologický výskum. Samospráva chce zmapovať jeho históriu z čias, kedy bol využívaný ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov, ale aj z čias biskupa Štefana Moysesa.



"Zásadnú vec, ktorú chceme teraz zrealizovať je archeologický výskum, ktorý tam už v podstate začína," priblížil hovorca mesta Martin Baláž. Kaštieľ bol totiž najprv letným sídlom ostrihomských arcibiskupov, koncom 18. storočia sa stal sídlom banskobystrických biskupov. V tomto období bol aj rekonštruovaný do dnešnej podoby.



Okrem archeologického výskumu chce samospráva pripraviť projekt rekonštrukcie jeho fasády a kaplnky, ktorá je v zlom stave. Na ich opravu chce mesto podľa Baláža žiadať dotáciu z ministerstva kultúry. "Takisto budeme mapovať možnosti iných grantových schém, ktoré nám môžu pomôcť nejakým spôsobom upraviť určité časti kaštieľa. Aj keď treba povedať, že je v obývateľnom stave a nie je to žiadna ruina," dodal Baláž.



Renesančno-barokový kaštieľ pri Parku Štefana Moysesa kúpilo mesto od sukromníka za 2,8 milióna eur. Kaštieľ sa má stať sídlom samosprávy, viacerých organizácií a komunitných združení.